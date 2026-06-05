Mientras avanza con su estrategia de electrificación en la Argentina, Toyota también mira de cerca la evolución del mercado automotor local. Para Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, la actividad tiene condiciones para recuperar dinamismo durante la segunda mitad del año, aunque el crédito aparece como una variable decisiva para que ese repunte se consolide.

En ese sentido, el ejecutivo sostuvo que los indicadores macroeconómicos deberían reflejarse en un mercado de mayor volumen. Sin embargo, reconoció que la venta de vehículos todavía no muestra el salto que el sector esperaba originalmente para este año.

“Nosotros esperamos que el mercado vaya creciendo, recuperando, porque si uno mira la realidad objetiva de indicadores macro y de la economía, debería estar reflejando un mercado creciente y de volumen superior al que estamos observando”, señaló Salinas.

Además, el presidente de Toyota Argentina explicó que la baja de tasas será clave para apuntalar la demanda. “Si logramos tener tasas de interés que vayan en descenso, acompañando una inflación que va descendiendo, el crédito es un factor muy relevante para la comercialización de vehículos. Y eso debería ser un impulsor muy fuerte para la demanda automotriz”, afirmó.

Mirada optimista

De esta manera, Toyota mantiene una mirada optimista sobre el mercado, aunque más prudente que las estimaciones iniciales que circulaban en la industria. Según Salinas, el objetivo hoy es que el sector pueda, al menos, sostener un volumen similar al del año pasado, que estuvo cerca de las 610.000 unidades, luego de que a comienzos del ejercicio se esperara un mercado más próximo a las 700.000 unidades.

En paralelo, la automotriz japonesa busca reforzar su liderazgo en la Argentina en un escenario más competitivo. Salinas recordó que Toyota viene liderando el mercado local desde hace varios años y destacó que la Hilux continúa como el vehículo más vendido del país.

Toyota lanzó las nuevas versiones híbridas e híbridas enchufables de la Rav 4

No obstante, el ejecutivo reconoció que la conformación del mercado cambió. “Hay muchos más jugadores a partir de la integración y apertura que se está viendo”, sostuvo. En particular, admitió que la competencia de las marcas chinas ya empieza a sentirse en el país.

“Este año estamos viendo una irrupción importante de marcas chinas en la Argentina. Sabíamos que iba a ocurrir, porque ocurre en el resto del mundo”, explicó Salinas. Sin embargo, aclaró que ese nuevo escenario no altera la hoja de ruta de Toyota. “Eso no modifica los planes que teníamos de producción en la Argentina para este año y tampoco los planes de comercialización que teníamos previstos”, aseguró.

Toyota aumenta su línea de vehículos electrificados

Asimismo, la compañía complementa esa estrategia con una ampliación de su gama electrificada. Toyota presentó en la Argentina su visión global Beyond Zero y sumó dos nuevas tecnologías a su oferta local: la nueva RAV4 híbrida enchufable y el bZ4X, su primer vehículo 100% eléctrico en el país.

El zB4 es el primer vehículo 100% eléctrico que la japonesa comercializa en la Argentina

Con estos lanzamientos, la marca profundiza su enfoque de múltiples tecnologías, que combina híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros, en lugar de concentrar toda su estrategia en una sola solución. La compañía ya comercializa modelos híbridos como Corolla, Corolla Cross y Yaris Cross, y asegura que en algunos casos las versiones electrificadas representan cerca de la mitad de las ventas.

Sin embargo, Salinas fue cauto sobre el potencial inmediato del vehículo eléctrico en la Argentina. “El vehículo eléctrico todavía es relativamente incipiente, si bien está creciendo en la Argentina”, señaló. Por eso, explicó que Toyota todavía no tiene una estimación firme de volumen para el bZ4X y que los primeros meses servirán para medir el nivel real de demanda y de aceptación entre los clientes.

“Va a ser nuestra primera experiencia con el bZ4X y vamos a medir los primeros meses el nivel de demanda y también de convalidación en el uso que el cliente vaya teniendo”, explicó. Según el ejecutivo, la compañía cuenta con disponibilidad desde Japón para aumentar el suministro si el mercado responde, pero todavía necesita entender el ritmo de adopción local.

La nueva RAV

En cambio, la previsión para la nueva RAV4 aparece como más clara. Salinas indicó que, por tratarse de un modelo con antecedentes en el país y con una tecnología híbrida más conocida por los clientes, Toyota espera comercializar alrededor de 1000 unidades anuales y luego ajustar el abastecimiento en función de la demanda.

Por último, la automotriz sostiene que seguirá sumando alternativas electrificadas al mercado argentino. “Vamos a seguir incorporando modelos electrificados tanto en la línea híbrida como híbrida enchufable y eléctrica”, anticipó Salinas.