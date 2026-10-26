¿Messi estará presente en la entrega del Balón de Oro 2026?

Lionel Messi podría ganar este lunes su noveno Balón de Oro, en una ceremonia que se llevará a cabo a partir de las 17hs (hora de Argentina). La pregunta, después de si lo ganará, es si el astro argentino será parte de la gala en el Palladium Theatre de Londres.

El futbolista es uno de los principales candidatos a ganar el premio en lo que fue un año marcado por su última participación en un mundial con la Selección Argentina. Aun así, una intensa agenda de viajes lo alejó de la posibilidad de participar de la gala.

¿Estará presente Messi en la entrega del Balón de Oro?

Lionel Messi no dirá presente en la entrega del Balón de Oro este lunes. El ex capitán de la Selección Argentina volvió a Estados Unidos hace pocos días luego de una intensa estadía en Europa.

Lionel Messi recibió este viernes el premio Princesa de Asturias en España. Yeray Menendez

Messi estuvo en España el pasado viernes, para recibir el Premio Princesa de Asturias, y volvió a EE.UU. pocas horas después. Al día siguient epresentó la camiseta del Inter Miami en Nueva York y jugó contra los New York Red Bulls.

Quiénes son los candidatos a quedarse con el Balón de Oro

El jugador del Inter Miami es uno de los grandes candidatos a quedarse con este galardón principalmente por su grandísima actuación en el Mundial 2026, donde guió prácticamente solo a la Selección argentina hacia la gran final en la que cayó 1-0 contra España.

Sin embargo, hay otros jugadores que figuran entre los candidatos y que tranquilamente podrían quedarse con el premio que reconoce al mejor de la temporada:

Lionel Messi

Como se mencionó previamente, la “Pulga” tuvo una brillante actuación en el último Mundial, donde deslumbró a todos los fanáticos del fútbol con sus ocho goles y cuatro asistencias.

Harry Kane

El delantero inglés tuvo una impresionante temporada, en la que conquistó la Bundesliga y la Copa de Alemania con el Bayern Múnich y fue clave para que la selección de Inglaterra finalizara tercera en el Mundial 2026. Además, anotó más de 70 goles.

Rodrigo Hernández

Si bien estuvo lejos de brillar en el Manchester City, tuvo un nivel deslumbrante en el Mundial 2026, donde fue el eje de la España campeona.

Lamine Yamal

La gran figura española, que se cansó de hacer campaña en medios para quedarse con este premio, tuvo una gran temporada con el Barcelona de España, aunque su floja actuación en el Mundial (solo hizo un gol) podría relegarlo.

Kylian Mbappé

Tal vez el gran candidato a quedarse con este premio. El delantero francés tuvo unos números impresionantes durante la temporada con el Real Madrid y en el Mundial brilló con 10 goles para convertirse en el máximo artillero en la historia de la competición. Su punto débil es la falta de títulos, ya que no sumó ninguno.