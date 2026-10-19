Entre los saqueos en Francia robaron una camiseta y cinta de capitán firmadas por Lionel Messi.

Francia atraviesa momentos de alta tensión por protestas exigiendo mejoras contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos. Lo que comenzó como una protesta social escaló a graves incidentes con destrozos, incendios y batallas contra la policía.

Entre estos disturbios se detectaron saqueos contra comercios y establecimientos. En uno de estos, un robo a un museo, manifestantes se llevaron una camiseta y una cinta de capitán autografiadas por el ex jugador de la Selección Argentina, Lionel Messi.

Manifestantes en Francia robaron una camiseta autografiada por Messi

En medio de los violentos incidentes y saqueos registrados durante las protestas en Francia, un grupo de manifestantes encapuchados asaltó un museo de fútbol en la capital parisina y sustrajo dos piezas históricas pertenecientes a Lionel Messi: una camiseta del Barcelona utilizada y autografiada por el astro argentino, junto con la cinta de capitán que el rosarino lució en el club catalán, también firmada por él.

Fransa’da protestocular, yağmaladıkları bir mağazadan imzalı Messi forması çaldı. pic.twitter.com/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) October 18, 2026

El robo quedó registrado en videos viralizados en redes sociales, donde se observa a integrantes del colectivo radical Black Blocs exhibiendo los cuadros que contenían ambas reliquias deportivas. El hecho se transformó en una de las imágenes más impactantes de una jornada marcada por el caos en la vía pública y los choques contra las fuerzas de seguridad.

Cómo siguen los incidentes en Francia y Europa

Tras la oleada de violencia urbana que azotó a Francia el pasado fin de semana, el Gobierno francés anunció este lunes la instauración de toques de queda localizados en ciertas zonas del país. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, justificó una puesta en marcha próximamente de toques de queda, sin concretar en qué zonas, antes de que decretar el estado de emergencia, que otorga más poderes a las fuerzas del orden.

“Es un toque de queda por territorios, parcial, me parece que, en este momento, es un instrumento más adaptado que decretar el estado de emergencia”, declaró Lecornu, quien no descartó un estado de emergencia más tarde, al tiempo que indicó que el Ministerio del Interior comunicará una “cartografía bastante precisa” de las zonas afectadas a lo largo de la tarde.

El primer ministro compareció ante los medios tras una reunión de crisis después de un fin de semana marcado por los saqueos y robos, surgidos al margen de las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la educación y la sanidad, tras casi 10 años de mandato del presidente Emmanuel Macron.