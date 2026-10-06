En esta noticia De leyenda: todos los récords de Lionel Messi con la Selección Argentina

El Monumental será escenario de un evento que quedará para siempre en la historia del deporte: Lionel Messi le pondrá punto final a su trayectoria en la Selección Argentina, en el partido que se llevará a cabo contra Benín este martes desde las 20 horas. Más allá del carácter amistoso del encuentro, será una celebración que ningún amante del fútbol podrá olvidar jamás.

Este lunes por la tarde, la Pulga se entrenó en el predio de Ezeiza por última vez con la ropa de la Selección. Tras ello, compartió fotos de ese momento con un mensaje especial en sus redes sociales. “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”, escribió el Diez, acompañando el posteo con una foto donde se lo ve entrando al campo de juego con una pelota.

De esta manera, el astro argentino finalizará su trayectoria irrepetible en el combinado albiceleste, donde protagonizó momentos inolvidables gracias a su talento y liderazgo, que dejaron una marca brillante a lo largo de más de dos décadas.

De leyenda: todos los récords de Lionel Messi con la Selección Argentina

Desde sus primeros pasos hasta convertirse en el dueño absoluto del fútbol mundial, Messi consagró una época inolvidable para el combinado nacional, en la que dejó varios registros. Para empezar, el rosarino es hoy el máximo artillero de la historia de la Albiceleste, con 125 goles en 207 partidos.

El desglose muestra 54 tantos en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y 14 en Copa América. Los 36 goles clasificatorios también lo mantienen como el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

Con la Selección mayor conquistó cuatro títulos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 . Su primera consagración con el equipo absoluto llegó en el Maracaná frente a Brasil y, un año y medio después, levantó la Copa del Mundo como capitán en Qatar .

También tiene una marca que pocos futbolistas ostentan: la de haber disputado seis Copas del Mundo. Messi participó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 -donde se coronó campeón- y Estados Unidos-México-Canadá 2026.

En estas, alcanzó tres finales (Brasil, Qatar y Norteamérica), fue subcampeón en 2014 y 2026 y se consagró campeón en 2022. En los Mundiales acumuló 34 partidos y 21 goles, además de conseguir 23 victorias.

Así, es el futbolista con más encuentros disputados y más triunfos en la historia de la competencia, mientras que sus 21 tantos lo dejaron solo por detrás de Kylian Mbappé, quien terminó el Mundial 2026 con 22, como goleador histórico.

Con sus ocho goles en la última Copa del Mundo, se transformó además en el primer argentino en anotar en cinco Mundiales diferentes.

Messi también es el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial, distinción que recibió en Brasil 2014 y Qatar 2022. En la edición de 2022 se convirtió además en el único jugador que marcó durante una misma Copa del Mundo en fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinal y final.

Otro de sus registros pertenece a la Copa América, donde disputó 39 encuentros en siete ediciones entre 2007 y 2024, la mayor cantidad de partidos de cualquier futbolista en la historia del torneo. Allí convirtió 14 goles y disputó las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024, con títulos en las últimas dos.

Todas las estadísticas y récords de Messi en la Selección