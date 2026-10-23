En esta noticia Premio Princesa de Asturias: por qué se lo dieron a Messi

Lionel Messi fue convocado a España para recibir formalmente el prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes. El astro argentino asistió al histórico Teatro Campoamor en Oviedo, donde se llevó a cabo la ceremonia oficial con autoridades e invitados internacionales.

Este reconocimiento es una de las distinciones más importantes del ámbito cultural y deportivo a nivel global. El galardón premia no solo los méritos profesionales de las grandes figuras, sino también la conducta ejemplar y los valores humanos proyectados a la sociedad.

Premio Princesa de Asturias: por qué se lo dieron a Messi

El jurado decidió otorgarle el premio por su impresionante trayectoria y la cantidad de récords históricos que tiene Messi en el fútbol mundial. De esta manera, el organismo destacó su capacidad para mantenerse en la élite durante casi dos décadas y su liderazgo indiscutido en la selección argentina y sus clubes.

Por eso, la distinción remarca que el referente del Inter Miami trascendió las fronteras de lo estrictamente deportivo para convertirse en un referente mundial. Además, se valoró su impacto en el desarrollo y promoción del deporte entre jóvenes de distintas partes del mundo.

La Fundación Asturias reconoció a Messi por su trayectoria. gentileza: Euronews

La importancia del galardón y la donación del dinero

La obtención de este galardón sitúa al rosarino junto a otras leyendas no hispanas de la historia del deporte como Serena Williams y Michael Schumacher, que también lograron esta insignia. Así, el premio consolida su legado institucional en territorio europeo y amplía su extensa colección de reconocimientos individuales.

Respecto al incentivo económico que acompaña al trofeo, el futbolista decidió destinar el total del premio a causas sociales. Así, el dinero será transferido a su fundación para financiar proyectos educativos y de salud infantil en sectores vulnerables.