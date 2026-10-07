La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina llegó a su último capítulo. Este martes 6 de octubre, el capitán disputó ante Benín su partido de despedida en el Monumental, después de más de dos décadas con la camiseta celeste y blanca.

El número que queda como símbolo de su recorrido es contundente. Messi se convirtió así en el máximo goleador histórico de la Selección Argentina, con una diferencia enorme respecto del resto de los grandes delanteros que vistieron la camiseta nacional.

El hombre récord: cuántos goles hizo Messi con Argentina

Messi cerró su ciclo con la Albiceleste con 125 goles, una cifra que lo coloca muy por encima de Gabriel Batistuta, segundo en la tabla histórica con 54.

La distancia entre ambos permite dimensionar el tamaño del récord: Messi tiene 71 goles más que Batistuta y casi triplica los 42 que acumulan Lautaro Martínez y Sergio Agüero.

Además, el rosarino terminó su etapa internacional como dueño de otros registros. Es el futbolista con más partidos disputados con Argentina y también construyó una marca inédita en los Mundiales: participó en seis ediciones y es el jugador con más partidos mundialistas, con 34.

Su despedida llega, además, después de un Mundial 2026 en el que volvió a ser protagonista. Messi convirtió ocho goles en el torneo y terminó su recorrido mundialista como máximo goleador histórico de la competencia, con 21 tantos.

Goleadores: los jugadores que podrían alcanzar a Messi

La pregunta aparece de inmediato después de la despedida: ¿hay algún delantero argentino capaz de acercarse a los 125 goles de Messi?

El nombre que aparece primero es Lautaro Martínez. El delantero llegó a los 42 goles con la Selección después de marcar ante Burkina Faso y alcanzó a Sergio Agüero en el tercer lugar de la tabla histórica. Lo hizo, además, con 86 partidos, frente a los 101 que necesitó el Kun para alcanzar la misma cifra.

La diferencia con Messi, sin embargo, sigue siendo enorme: 83 goles separan a Lautaro del récord. Para alcanzarlo tendría que sostener durante muchos años un ritmo goleador excepcional.

Más atrás aparece Julián Álvarez, otro de los delanteros de la nueva generación. El cordobés llegó a los 16 goles con la Selección después de convertir ante Burkina Faso y todavía tiene por delante buena parte de su carrera internacional.

El dato permite poner la dimensión del desafío en perspectiva. Lautaro necesita más de 80 goles para igualar a Messi; Julián, más de 100. Y eso sin contar que ambos deberían mantener una presencia sostenida en la Selección durante muchos años.

Por eso, más que un récord al alcance inmediato de un sucesor, los 125 goles de Messi aparecen como una marca que puede permanecer durante mucho tiempo.

Así quedó la tabla histórica de goleadores de la Selección Argentina

La despedida de Messi también reordenó la lista de máximos goleadores de la Selección Argentina. Con el gol que convirtió ante Burkina Faso, Lautaro Martínez se metió en el podio e igualó a Sergio Agüero.

Puesto Jugador Goles 1 Lionel Messi 125 2 Gabriel Batistuta 54 3 Lautaro Martínez 42 3 Sergio Agüero 42 5 Hernán Crespo 35 6 Diego Maradona 34 7 Gonzalo Higuaín 31 8 Ángel Di María 30 9 Luis Artime 24 10 Daniel Passarella 23

La cifra que queda arriba de todas es la de Messi: 125 goles. Después de 21 años, seis Mundiales y más de 200 partidos, la Selección tendrá que empezar una nueva etapa sin su máximo goleador histórico.