Messi recibió el galardón de manos de la princesa Leonor en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Lionel Messi recibió este viernes 23 de octubre el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en una ceremonia celebrada en el Teatro Campoamor de Oviedo, presidida por los reyes de España junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Según detalla EFE, el futbolista argentino, considerado uno de los mejores de todos los tiempos, recogió el galardón de manos de la heredera de la Corona y expresó sentirse “muy ilusionado”, “muy feliz” y “muy agradecido” por un reconocimiento que va más allá de lo logrado dentro de la cancha.

Durante la semblanza de los premiados, la princesa Leonor dedicó unas palabras especialmente emotivas al astro argentino, resaltando tanto su carrera deportiva como el impacto que generó a nivel mundial.

Las palabras de la princesa Leonor sobre Messi

“No sé si existe otro fenómeno capaz de generar este sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan, en el que cabe todo. Por eso tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible”, expresó Leonor ante el público presente en el teatro.

La princesa Leonor dedicó unas palabras especialmente emotivas al futbolista argentino durante la ceremonia. Fuente: EFE Eloy Alonso

La heredera también recurrió a la definición de un exjugador del Sporting de Gijón para describir el estilo del rosarino, quien, según sus palabras, “convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo, y respetando la esencia colectiva por encima del ego”.

Qué son los Premios Princesa de Asturias

La Fundación Princesa de Asturias es una institución privada sin fines de lucro, orientada a promover valores científicos, culturales y humanísticos de alcance universal. A través de estos premios reconoce la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria de personas, instituciones o grupos a nivel internacional.

Los galardones se entregan en ocho categorías distintas, entre ellas Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Concordia, Cooperación Internacional, Deportes, Investigación Científica y Técnica, y Letras, lo que convierte a la ceremonia en una de las citas más relevantes del calendario cultural español.

Por qué el jurado eligió a Messi para este premio

El acta del jurado reconoció al futbolista por su “deslumbrante talento” y su “excepcional trayectoria deportiva”, pero también destacó un aspecto que va más allá de lo estrictamente futbolístico. El documento resaltó especialmente su “formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

De esta manera, el premio no solo reconoció al jugador que más títulos acumuló en la historia del fútbol, sino también su compromiso social sostenido a lo largo de los años.

El palmarés que respalda la distinción

Nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, Messi suma 48 títulos colectivos a lo largo de su carrera, entre ellos 35 con el Barcelona, incluidas cuatro Ligas de Campeones y diez ligas españolas, además de siete con la selección argentina, entre los que se destaca el Mundial de 2022.

A nivel individual, acumula ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y tres premios The Best, además de haber sido el máximo goleador de la Liga de Campeones en cinco temporadas y de la liga española en ocho oportunidades.

El futbolista argentino acumula 48 títulos colectivos a lo largo de su carrera. Fuente: EFE Eloy Alonso

Otros protagonistas de la ceremonia

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes ya había reconocido en ediciones anteriores a grandes figuras como Serena Williams, Rafael Nadal, Iker Casillas, Xavi Hernández o Michael Schumacher, entre otros destacados deportistas.

En esta edición, Messi compartió escenario con galardonados de otras disciplinas, como la astronauta Christina Koch, la cantante Patti Smith, el escritor Julian Barnes y el estudio de animación Studio Ghibli, entre otros reconocidos en las distintas categorías que otorga la fundación.