Mantener el baño limpio y libre de olores no siempre requiere recurrir a productos costosos. Entre los métodos caseros que ganaron popularidad se encuentra una combinación sencilla: tirar bicarbonato de sodio y rociar vinagre en el inodoro para facilitar la limpieza y eliminar los residuos acumulados.

La recomendación aparece en una guía de limpieza de Boulder County, Colorado, que propone utilizar un cuarto de taza de bicarbonato y agregar vinagre de manera gradual.

Según las indicaciones, hay que dejar actuar la preparación durante media hora y después frotar la superficie con un cepillo para retirar la suciedad.

Para qué sirve tirar bicarbonato y rociar vinagre en el inodoro

La combinación de bicarbonato de sodio y vinagre blanco se utiliza como una alternativa doméstica para la limpieza del baño. Ambos ingredientes tienen propiedades diferentes que pueden resultar útiles durante el mantenimiento habitual del sanitario.

El bicarbonato funciona como un agente de limpieza suave y desodorizante: su textura también permite ayudar a desprender algunos residuos cuando se frota la superficie.

El vinagre, por su parte, contiene ácido acético, que puede contribuir a disolver ciertos depósitos minerales y a neutralizar algunos olores.

La guía de Boulder County incluye esta preparación entre las alternativas para la limpieza del hogar. También promueve el uso de ingredientes básicos para reducir la dependencia de algunos limpiadores convencionales.

Cómo limpiar el inodoro con bicarbonato y vinagre, paso a paso

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Para probar este método en casa, se puede seguir la receta publicada por Boulder County. El procedimiento es sencillo y requiere pocos ingredientes.

Los pasos recomendados son:

Agregar bicarbonato: colocar un cuarto de taza de bicarbonato de sodio dentro de la taza del inodoro. Incorporar vinagre blanco: rociarlo o verterlo lentamente sobre el bicarbonato para que entre en contacto con el producto. Dejar actuar la mezcla: esperar aproximadamente 30 minutos, tal como indica la guía. Frotar con un cepillo: repasar el interior de la taza, prestando atención a las zonas donde se acumulan residuos. Descargar el inodoro: tirar la cadena para enjuagar y retirar los restos de la preparación.

Para obtener mejores resultados, conviene realizar una limpieza regular y no esperar a que se acumulen manchas difíciles o depósitos persistentes.

Qué precauciones hay que tener antes de usar vinagre y bicarbonato en el inodoro

La principal precaución es no mezclar vinagre con lavandina, lejía ni productos que contengan cloro, ya que la combinación puede liberar gases tóxicos.

Tampoco conviene agregar otros limpiadores químicos a la preparación. Si se utilizó previamente un producto comercial en el inodoro, hay que evitar combinar residuos de sustancias diferentes y seguir las instrucciones de la etiqueta.

Por otra parte, el vinagre es ácido y puede dañar ciertas superficies sensibles, como el mármol y algunas piedras naturales. Aunque este material no suele formar parte de la taza sanitaria, sí puede encontrarse en mesadas, pisos o revestimientos del baño.

En cuanto al bicarbonato de sodio, se recomienda utilizarlo en cantidades moderadas y evitar inhalar el polvo durante su manipulación, ya que puede irritar las vías respiratorias. También es importante impedir el contacto con los ojos y mantenerlo fuera del alcance de los niños.