“Sí importa lo que diga Estados Unidos, eso es otra historia, pero que diga Argentina, nada, ni un poquito”, remarcó Tenembaum.

El abogado y analista internacional, Mookie Tenembaum , participó este lunes de El Cronista Stream, donde analizó el triunfo de Lula da Silva en las elecciones de Brasil y anticipó que se enfrentará a un Congreso que buscará limitar su margen de maniobra.

Consultado por la falta de reacción oficial a los resultados por parte del Gobierno, Tenembaum sostuvo que Argentina no es un actor relevante en el proceso brasileño. “Sí importa lo que diga Estados Unidos, eso es otra historia, pero que diga Argentina, nada, ni un poquito”, remarcó.

Elecciones en Brasil: la polémica por la extensión del horario de votación

Entre los interrogantes planteados por Tenembaum, puso bajo la lupa el impacto del alargue del horario de votación dispuesto por la justicia electoral. “Lo que pasó fue que esto se alargó después de que se terminó el tiempo (de votación)”, señaló.

El especialista cuestionó la legalidad de extender los comicios tras el cierre formal de las mesas de votación a las 17 horas. Al respecto, formuló una pregunta técnica: “Imaginemos que toda la gente que hubiera querido ir a votar en las mesas que se cerraron, hubiera ido entre las 5 y las 7 de la tarde, ¿alcanza a cambiar el resultado?”.

Tenembaum remarcó que las leyes locales contemplan mecanismos para repetir comicios si se comprueban irregularidades o un uso indebido del Estado. “Si se demuestra que el Estado se comportó fuera de las reglas, hay un precedente en Brasil”, sostuvo.

Pese a los cuestionamientos, el analista consideró que la elección terminará convalidada en favor de Lula. No obstante, Tenembaum reflexionó sobre el dilema institucional que puede proyectar sobre la administración actual: “¿Quiere un presidente ser ilegítimo, tener un problema de legitimidad de acá para adelante los próximos 4 años?”.

Mookie Tenembaum, durante su paso por El Cronista Stream. Fuente: archivo

El Congreso adverso que deberá enfrentar Lula

Al abordar la gobernabilidad de Lula da Silva, Tenembaum vaticinó un período complejo en la gestión legislativa. “La Cámara de Diputados y el Senado están contundentemente en manos de la oposición y le pueden desmantelar su Gobierno”, señaló.

A su vez, el analista destacó que la oposición podría avanzar contra los magistrados de la Corte Suprema. “Hay muchos problemas que va a tener. Le va a ser muy difícil gobernar”, insistió.

Para Tenembaum, los 4 millones de votos obtenidos por el mandatario no resuelven la tensión estructural del país. “Va a tener un problema serio de gobernabilidad y eso no se soluciona con 4 millones de votos”, sentenció.