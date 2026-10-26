El talento argentino volvió a destacarse en el exterior. Martín Ezequiel Pulitano, un estudiante de 20 años oriundo de Moreno, provincia de Buenos Aires, ganó el máximo reconocimiento de HackHarvard 2026, una competencia internacional de innovación tecnológica que se realizó en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos.

El joven que cursa el tercer año de Ingeniería Informática en la Universidad del CEMA (UCEMA), integró un equipo de cuatro estudiantes que desarrolló FEEL, un dispositivo que utiliza inteligencia artificial y sensores para ayudar a las personas no videntes a desplazarse de manera más autónoma.

El proyecto obtuvo tres distinciones, entre ellas el primer premio general del certamen y el reconocimiento en la categoría Hardware for Good, orientada a soluciones tecnológicas con impacto social.

Cómo funciona FEEL, el invento argentino premiado en Harvard

FEEL es un prototipo tecnológico diseñado para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual mediante un sistema que combina sensores, estímulos táctiles e inteligencia artificial.

El dispositivo puede detectar obstáculos a una distancia de hasta cinco metros y cuenta con un campo de detección de 180 grados, que sus creadores buscan ampliar a 360 grados en futuras versiones.

Su principal innovación está en la manera de transmitir información al usuario: en lugar de depender exclusivamente de señales sonoras, utiliza pequeños pines que ejercen presión sobre la palma de la mano para indicar la ubicación de los objetos cercanos.

De esta manera, una persona podría identificar obstáculos a su alrededor y anticiparse a ellos mientras camina. Además, el prototipo incorpora inteligencia artificial y una aplicación que permite personalizar configuraciones, registrar lugares frecuentes y estimar tiempos de desplazamiento.

Cuánto costó desarrollar el dispositivo que ganó en Harvard

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su bajo costo inicial. El equipo construyó el prototipo con una inversión de apenas 70 dólares destinada a la compra de componentes electrónicos y materiales.

Los estudiantes utilizaron una impresora 3D y adquirieron las piezas necesarias en un comercio cercano al lugar de la competencia.

El desarrollo se realizó durante una maratón de aproximadamente 36 horas, en la que debieron resolver problemas técnicos, ensamblar los componentes y preparar una demostración funcional ante el jurado.

Para Pulitano, además, representó su primera experiencia en la construcción de un dispositivo físico, ya que hasta ese momento su formación había estado principalmente vinculada al desarrollo de software.

Por el momento, FEEL se encuentra en etapa de prototipo y todavía requiere nuevas pruebas y desarrollos antes de convertirse en un producto disponible para los usuarios.

Quién es Martín Pulitano, el argentino de 20 años que ganó en Harvard

Martín Pulitano es oriundo de Moreno, provincia de Buenos Aires, y estudia Ingeniería Informática en la Universidad del CEMA, donde también se desempeña como vicepresidente del Club de Informática.

Su llegada a Harvard no estuvo asegurada desde el comienzo. El estudiante se había inscripto en la competencia, pero inicialmente quedó en lista de espera debido a la gran cantidad de postulantes. Finalmente, recibió la confirmación de su participación y viajó a Boston para competir junto a estudiantes de otros países.

La experiencia terminó con el máximo reconocimiento del certamen y otras dos distinciones para el proyecto que desarrolló con sus compañeros. Tras el triunfo, el joven manifestó su sorpresa por el resultado. “Todavía estoy en shock” , expresó en sus redes sociales al compartir la noticia.

El reconocimiento también despertó el interés de personas con discapacidad visual que se contactaron con él para conocer el dispositivo y ofrecerse a probarlo.

Con la mirada puesta en el futuro, Pulitano busca continuar desarrollándose en áreas como inteligencia artificial, robótica y hardware, mientras evalúa cómo avanzar con FEEL para convertir el prototipo en una solución de uso cotidiano.