Los tips para cuidar a la lengua de suegra en casa (foto: archivo).

La lengua de suegra (Dracaena trifasciata) es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y sus pocos requerimientos de mantenimiento. Es una especie longeva y poco exigente que se adapta a distintos ambientes del hogar.

Sin embargo, algunos cuidados marcan la diferencia entre una planta que simplemente sobrevive y otra que se mantiene fuerte y renueva su follaje.

Según guías de extensión del a Universidad Estatal de Pensilvania y la Universidad de Florida, hay puntos importantes que mejoran el crecimiento de la planta.

La luz ideal para la lengua de suegra

La especie disfruta de la luz brillante e indirecta, aunque tolera muy bien los lugares con poca iluminación. Si bien se adapta a rincones sombríos, un ambiente más luminoso favorece su desarrollo.

Lo que conviene es evitar el sol directo, que puede quemar las hojas. Los especialistas de la Universidad de Florida recomiendan además protegerla del sol intenso de la tarde.

Sustrato y maceta: el drenaje es lo primero

La Universidad Estatal de Pensilvania destaca que necesita un sustrato que drene rápido, ya que el exceso de humedad es su principal enemigo. Una mezcla para cactus o una tierra con perlita (mineral con pequeñas piedritas blancas) permite que el agua no se estanque alrededor de las raíces.

La elección de la maceta también influye:

Con agujeros en la base: es indispensable para evitar que la tierra quede empapada.

Pesada: las variedades altas pueden volcarse por el peso de las hojas, sobre todo cuando el sustrato está seco.

Ajustada: la planta no se resiente por estar algo apretada, pero sus raíces pueden llegar a romper una maceta de barro si crecen demasiado.

Cada cuánto y cuándo hay que regar la lengua de suegra

La regla principal es regar solo cuando el sustrato esté seco. El exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces, el problema más común de esta especie, mientras que la planta soporta un mes o más sin riego sin sufrir daños.

En los meses fríos conviene espaciar el riego todavía más. Además, se recomienda evitar que el agua caiga en el centro de la roseta de hojas.

Cómo fertilizar la planta para que sea más robusta

Lengua de suegra. Freepik.

Para obtener una planta más vigorosa, los especialistas sugieren aplicar un fertilizante universal una vez por mes durante la temporada de crecimiento, que en la Argentina va de la primavera al verano. La clave está en diluirlo a la mitad de la dosis indicada en el envase.

Se trata de una planta que necesita pocos nutrientes, por lo que más cantidad no significa mejores resultados. Un exceso de fertilizante puede perjudicarla en lugar de ayudarla.

Mantenimiento, trasplante y multiplicación

Algunos gestos sencillos ayudan a que la planta se mantenga en buen estado:

Limpiar las hojas: quitar el polvo de vez en cuando.

Retirar hojas dañadas: cortarlas a ras de la tierra.

Controlar plagas: las cochinillas harinosas y los ácaros pueden aparecer de manera ocasional.

Renovar el sustrato: aproximadamente cada cinco años.

Ese momento es ideal para multiplicarla. La forma más sencilla es dividir la planta y separar los brotes que crecen junto a la planta madre; también puede propagarse con esquejes de hoja.

Un cuidado importante: es tóxica para las mascotas

Todas las especies de lengua de suegra contienen saponinas, unas sustancias que la planta produce de forma natural y que resultan tóxicas si se ingieren.

La ASPCA, la organización estadounidense de referencia en toxicología animal, la incluye entre las plantas tóxicas para perros y gatos.

Según su ficha, los síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos y diarrea.