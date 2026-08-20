Quienes deseen viajar a Brasil y Paraguay deberán contar con un pasaporte vigente y cumplir con las condiciones migratorias exigidas por cada país. De esta manera, no contar con el documento al día y dejar la renovación para último momento puede generar inconvenientes antes de iniciar el viaje.

El control migratorio puede producirse incluso antes de la llegada al destino, como en el aeropuerto de salida o en un paso fronterizo. Son lugares en donde las autoridades verifican la documentación y pueden impedir el embarque.

Qué piden Argentina y Paraguay para autorizar el ingreso

Brasil exige a los extranjeros contar con un pasaporte o documento de viaje vigente para ingresar y salir del país. Los ciudadanos de países asociados al Mercosur podrán entrar con un documento válido de identidad válido, sin necesidad de llevar el pasaporte. Sin embargo, las autoridades podrán negar el embarque o ingreso si el pasajero presenta documentación vencida.

En caso de Paraguay, se exige presentar un pasaporte o documento de identidad vigente durante los controles migratorios de ingreso y salida. Algunos acuerdos del Mercosur habilitan el ingreso solo con DNI para viajes turísticos, sin necesidad de presentar pasaporte en la mayoría de los casos.

Sin embargo, se aconseja verificar la vigencia de toda la documentación, ya que las aerolíneas y controles podrán rechazar el embarque si no cumple los requisitos establecidos.

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Qué documentos revisan las autoridades migratorias

Antes de realizar un viaje internacional, las autoridades y compañías aéreas suelen verificar los siguientes documentos:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad válido en los países que lo permiten.

Coincidencia entre los datos del pasaje y el documento.

Permisos migratorios o visas, cuando corresponda.

Requisitos sanitarios o formularios exigidos por algunos destinos.

Antes de viajar, conviene: