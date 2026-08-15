Viajar desde Argentina requiere contar con la documentación correspondiente y, en determinados casos, tenerla vigente a la hora de cruzar la frontera.

Por eso, quienes tengan previsto viajar a destinos como Santiago de Chile, Río de Janeiro o Montevideo deberán revisar con anticipación si su DNI o pasaporte necesita ser renovado.

Tener un documento vencido, deteriorado o que no cumpla con las condiciones exigidas puede generar inconvenientes a la hora de embarcar o ingresar a otro país.

DNI o pasaporte: qué documento necesitan los argentinos para viajar a Chile, Brasil y Uruguay

Para los argentinos que viajan dentro del Mercosur y países asociados, el DNI vigente puede utilizarse como documento de viaje, por lo que no es obligatorio presentar pasaporte para ingresar a destinos como Chile, Uruguay y Brasil, siempre que se cumplan las condiciones migratorias correspondientes.

De todos modos, el DNI debe estar vigente, en buen estado y permitir identificar correctamente a su titular. El pasaporte vigente también puede utilizarse como alternativa.

Por eso, antes de viajar a Santiago de Chile, Río de Janeiro o Montevideo, es importante revisar qué documento se presentará y comprobar que no esté vencido ni deteriorado.

Viajes a Chile, Brasil y Uruguay: qué puede pasar si el documento no está en regla

Si el documento está vencido, deteriorado o no reúne las condiciones exigidas, el viajero puede enfrentar inconvenientes en los controles migratorios e incluso no ser autorizado a ingresar al país.

Por eso, antes de emprender el viaje, es importante verificar cuál será el documento utilizado y controlar con anticipación su fecha de vencimiento y estado físico.

La renovación debe gestionarse antes de viajar cuando el DNI o pasaporte que se pretende utilizar ya no se encuentra vigente o necesita ser actualizado. Revisar estos requisitos con tiempo permite evitar demoras y problemas al momento de cruzar la frontera.

DNI o pasaporte para viajar a Chile, Brasil y Uruguay: qué documentación necesitan los argentinos y qué otros papeles pueden pedir en los controles migratorios.

Qué otros documentos pueden pedir para entrar a Montevideo, Río de Janeiro y Santiago de Chile siendo argentino

Más allá del DNI o pasaporte vigente y en buen estado, para un viaje turístico pueden existir documentos complementarios según las circunstancias del viajero.

Para un adulto que viaja solo, no hay un requisito general de presentar reserva de hotel, pasaje de regreso o comprobantes económicos para ingresar a estos tres destinos.

Argentina reconoce a Uruguay, Brasil y Chile como países del Mercosur y Estados Asociados, por lo que el DNI o pasaporte son los documentos de viaje principales.

Si se viaja con menores de edad, sí pueden requerirse documentos adicionales, como la partida o certificado de nacimiento para acreditar el vínculo y, cuando el menor viaja con uno solo de sus padres o con terceros, la autorización correspondiente para salir del país.