El proceso de recuperación del papa León XIV avanza favorablemente tras su salida del Policlínico Gemelli de Roma. El cirujano que lo intervino quirúrgicamente, Stefano Margaritora, confirmó de manera oficial la evolución del pontífice al señalar que “el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta”, dando así inicio a un periodo de rehabilitación de unos diez días en sus aposentos vaticanos.

Tras concretar su salida del centro de salud, el Sumo Pontífice dio una clara señal de restablecimiento al volver a celebrar la misa y reencontrarse activamente con la comunidad. Este pasado domingo, el líder de la Iglesia católica encabezó el habitual rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, ante más de 15.000 fieles y peregrinos concentrados en la Plaza de San Pedro .

¿Cómo sigue la agenda del papa León XIV?

En este nuevo contexto de evolución médica, el Vaticano informó cómo sigue la agenda del sumo pontífice. Entre los anuncios destacados, se ratificó que el Santo Padre encabezará la tradicional Audiencia General de los miércoles en la Plaza de San Pedro, permitiendo un contacto cercano y multitudinario con los devotos.

Por otra parte, desde las oficinas vaticanas se informó que León XIV no realizará su habitual traslado de inicio de semana a la residencia veraniega de Castel Gandolfo.

La decisión responde a la recomendación de priorizar su estancia permanente en la residencia de Santa Marta para completar de manera óptima el periodo de recuperación y reposo.

El papa León XIV volvió a aparecer públicamente. Zofia Czubak/ACI Prensa

¿Qué dijo el Vaticano sobre la gira por Latinoamérica?

La ratificación de las actividades públicas en Roma reviste un interés particular para la Argentina, en vista del esperado viaje apostólico a Sudamérica proyectado entre el 6 y el 17 de noviembre.

En esta línea, el Vaticano aseguró que continúan los preparativos para la gira que León XIV tiene previsto realizar por la región en la primera quincena del próximo mes. El recorrido incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.

“Los preparativos siguen”, afirmó un portavoz de la Santa Sede, en medio de las dudas sobre la posibilidad de que el viaje deba ser aplazado por motivos de salud.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, expresó el cirujano Margaritora.

El papa León XIV tiene una agenda ajustada en Latinoamérica. Vatican Media

Los feriados y la agenda del papa en Argentina

Los feriados oficiales por la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre de 2026 se establecieron mediante el Decreto 1103/2026 con el siguiente cronograma:

Lunes 9 de noviembre de 2026: Feriado nacional en todo el territorio de la República Argentina.

Martes 10 de noviembre de 2026: Feriado exclusivo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre de 2026: Feriado exclusivo para la Provincia de Buenos Aires.

El papa León llegará el domingo 8 desde Uruguay y participará de un homenaje a San Martín. Luego tendrá un encuentro con Javier Milei y dará un breve discurso para luego pasar la noche en la Nunciatura de la Avenida Alvear. El lunes 9 será su visita por el Cottolengo seguida de una misa masiva en el Monumento a los Españoles.

El martes partirá hacia Córdoba donde realizará una celebración masiva en la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, habrá un encuentro episcopal y luego volverá Buenos Aires donde habrá una vigilia de oración por la noche. El miércoles 11 habrá una visita a la Cárcel de Devoto y luego, la esperada misa en la Basílica de Luján. Por la tarde, el sumo pontífice ya partirá rumbo a Perú.