Oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para noviembre de 2026 podría sufrir modificaciones por los feriados establecidos con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Las jornadas no laborables coincidirán con el inicio del cronograma de algunas prestaciones, por lo que los beneficiarios deberán prestar atención a las posibles reprogramaciones de las fechas de cobro.

El Gobierno nacional, por su parte, dispuso un feriado en todo el país y otros dos con alcance provincial y local, según el lugar en el que se desarrollarán las actividades correspondientes a la visita de su Santidad.

Qué días serán feriados por la visita del papa León XIV

El cronograma de feriados quedó establecido mediante el Decreto 1103/2026 , que fijó tres jornadas especiales durante la visita papal, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Oficina de ANSES. ANSES.

Las fechas son las siguientes:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

Estas jornadas podrían afectar la atención en organismos públicos y la actividad bancaria en las jurisdicciones alcanzadas. Por ese motivo, también generan dudas sobre el funcionamiento del calendario de pagos de ANSES durante esos días.

Qué pasará con los pagos de ANSES durante los feriados

El feriado nacional del lunes 9 de noviembre coincide con el comienzo de los pagos de algunas prestaciones previsionales. En este sentido, podrían verse afectados los pagos a jubilados y pensionados de cuyos documentos sean terminados en 0 y 1.

Sin embargo, las fechas del calendario original deberán revisarse si coinciden con jornadas en las que no habrá actividad bancaria habitual.

No obstante, la Administración Nacional de la Seguridad Social aún no confirmó oficialmente qué ocurrirá y se espera por el anuncio oficial para los próximos días.

Qué días no habrá atención en las oficinas de ANSES

Las oficinas de ANSES no atenderán al público durante el feriado nacional del lunes 9 de noviembre. Además, las jornadas del martes 10 y el miércoles 11 afectarán la actividad en las jurisdicciones donde se establecieron los feriados especiales.

En concreto, el martes 10 alcanzará a la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 corresponderá a la provincia de Buenos Aires.

Qué pasará con los trámites y pagos

Quienes tengan previsto realizar trámites presenciales deberán considerar estas fechas y consultar los canales oficiales del organismo antes de concurrir a una sucursal.

También será importante revisar las actualizaciones del calendario para conocer si los pagos previstos durante esos días se trasladan a otras jornadas hábiles.