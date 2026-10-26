Visita del Papa León XIV: cómo viajar a Córdoba y cómo llegar a Escuela de Aviación Militar donde dará su misa.

En esta noticia Cómo será la agenda del Papa León XIV en Argentina

El Papa León XIV anunció que llevará a cabo el viaje programado a Uruguay, Argentina y Perú. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó a través de un mensaje en redes sociales.

“Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, completó el Pontífice.

La confirmación de León XIV se produce dos semanas después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido para extirpar un nódulo pulmonar detectado durante una revisión médica.

La operación concluyó de manera exitosa y sin ningún tipo de complicaciones. De acuerdo con los estudios médicos posteriores, la afección se encontraba localizada, por lo que los especialistas descartaron la necesidad de someter al paciente a tratamientos oncológicos adicionales.

El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina X León XIV

Días antes, León XIV había ratificado su expectativa por la visita a la Argentina durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro. Al encontrarse con una pareja de recién casados oriundos de Santa Fe, escuchó su pedido de que visite el país y contestó: “Argentina, allá vamos”. Su frase fue registrada en video y difundida por el medio Aire de Santa Fe.

En paralelo, un comunicado oficial publicado en el sitio Vatican News detalló la recuperación del Santo Padre avanza sin contratiempos, en línea con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende.

Tras su regreso a la Santa Sede, el Papa reactivó paulatinamente su agenda oficial, ajustando su rutina diaria para equilibrar el reposo necesario con los compromisos clave de su ministerio. Con un esquema adaptado y bajo constante supervisión médica, León XIV combinó compromisos y audiencias públicas con períodos de descanso adecuados.

Según confirmó el Dr. Luigi Carbone, que sigue la evolución de León XIV, los últimos estudios de laboratorio ratifican su buen estado de salud. Sin contraindicaciones de por medio, el Santo Padre mantendrá así la agenda del viaje apostólico a Sudamérica tal como estaba prevista.

“El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia”, señaló la Oficina de Prensa del Vaticano, y ratificó que la visita a Uruguay, Argentina y Perú se llevará a cabo según lo previsto, del 6 al 17 de noviembre, cumpliendo con la agenda programada.

“El Santo Padre espera con gran alegría y entusiasmo este viaje, que ofrecerá oportunidades para fortalecer los vínculos de comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión y llevar un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de las naciones de Uruguay, Argentina y Perú, encontrando con su fe y compartiendo la esperanza y la paz que Cristo trae a nuestro mundo”, completó el comunicado.

Cómo será la agenda del Papa León XIV en Argentina

Mientras el Papa retoma gradualmente su actividad, continúan los preparativos para su viaje a la Argentina. Desde el Gobierno sostienen que mantienen conversaciones con el Vaticano para avanzar en los detalles de la visita. En nuestro país, estará del 8 al 11 de noviembre .

El Pontífice llegará el domingo 8 desde Uruguay y participará de un homenaje a San Martín. Luego tendrá un encuentro con Javier Milei y dará un breve discurso para luego pasar la noche en la Nunciatura de la Avenida Alvear. El lunes 9 será su visita por el Cottolengo seguida de una misa masiva en el Monumento a los Españoles.

El martes partirá hacia Córdoba donde realizará una celebración masiva en la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, habrá un encuentro episcopal y luego volverá Buenos Aires donde habrá una vigilia de oración por la noche. El miércoles 11 habrá una visita a la Cárcel de Devoto y luego, la esperada misa en la Basílica de Luján. Por la tarde, ya partirá rumbo a Perú.