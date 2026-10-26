El papa León XIV confirmó su gira por Latinoamérica, pero el viaje está sujeto a su salud.

La recuperación de León XIV después de una intervención quirúrgica por un tumor pulmonar mantuvo en suspenso la posibilidad de su viaje a Sudamérica, pero el Vaticano ratificó que los preparativos para la gira siguen en marcha. El pontífice tiene previsto llegar a la Argentina el 8 de noviembre, después de visitar Uruguay, y permanecer en el país hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Papa León XIV (aciprensa Daniel Ibañez)

En las semanas previas a su llegada, un relevamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA) identificó cuál es la principal expectativa de los argentinos sobre su visita: que el Papa ponga la pobreza en el centro de su agenda. El resultado plantea un contraste con el discurso del presidente Javier Milei, quien sostiene que su Gobierno sacó de la pobreza a millones de personas, aunque la preocupación por los ingresos y la capacidad de llegar a fin de mes sigue presente en la conversación pública.

Según el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina 2026, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR), el 43,2% de los encuestados considera que la pobreza debería ser la principal prioridad del pontificado de León XIV. La paz internacional ocupa el segundo lugar, con el 20,6%. Entre ambas cuestiones reúnen el 63,8% de las respuestas.

La pobreza, por encima de las cuestiones internas de la Iglesia

La encuesta de la UBA muestra que las expectativas sobre León XIV están concentradas en los problemas sociales y globales antes que en los asuntos doctrinales o institucionales de la Iglesia católica.

Después de la pobreza y la paz internacional, los temas más mencionados son la transparencia de la Iglesia, con el 9,7%; las migraciones, con el 6,9%; y el medio ambiente, con el 5,1%. Las cuestiones doctrinales reúnen el 4,6% de las respuestas, mientras que los abusos sexuales alcanzan el 4,2% y la familia, el 2,9%. La inteligencia artificial y el diálogo interreligioso quedan todavía más atrás, con el 1,7% y el 1%, respectivamente.

La encuesta de la UBA muestra que las expectativas sobre León XIV están concentradas en los problemas sociales y globales antes que en los asuntos doctrinales o institucionales de la Iglesia católica. UBA

Para Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina, los resultados reflejan una demanda dirigida al papel público del pontífice. “Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”, señaló.

La relevancia de la pobreza se mantiene incluso entre los sectores que menos interés manifiestan por la visita papal. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 49,2% considera que debería ser una prioridad de León XIV, el porcentaje más alto entre los grupos etarios analizados.

También sobresale entre quienes tienen menor nivel educativo, con el 45%, y entre los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde llega al 50,9%.

Qué dice la encuesta sobre la visita del Papa

El interés por la llegada de León XIV está dividido prácticamente en partes iguales. El 49,3% de los consultados considera que la visita será algo o muy importante, mientras que el 50,7% la juzga poco o nada importante.

Las diferencias son más marcadas cuando se observan las respuestas por edad y lugar de residencia. Entre las personas de 50 años o más, el 58,3% atribuye importancia a la visita, frente al 39,8% de los jóvenes de 16 a 29 años.

Por género, la valoración positiva alcanza al 53,7% de las mujeres y al 44,5% de los varones.

La mayor distancia aparece en la comparación territorial. En el AMBA, el 35,5% considera importante la visita, mientras que en el resto del país la proporción asciende al 56,2%. La diferencia es de 20,7 puntos porcentuales.

Juan Cruz Esquivel, director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, advirtió que la valoración de la figura papal no necesariamente supone un acercamiento personal a la religión. “La figura papal parece conservar una valoración positiva de su presencia pública, aunque ello no se traduzca necesariamente en un mayor acercamiento personal a la religión ni en un fortalecimiento de las búsquedas espirituales”, señaló.

Esa distancia también aparece en las expectativas sobre un posible acercamiento religioso o espiritual a partir de la visita. Entre los jóvenes, apenas el 27,6% cree que ese efecto podría ser mucho o bastante. La proporción sube al 39% entre las personas de 30 a 49 años y al 38,4% entre quienes tienen 50 años o más.