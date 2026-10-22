NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, OCTUBRE 13: El Papa León XIV fue operado con "éxito" el martes de un adenocarcinoma pulmonar y, tras la intervención quirúrgica, que se prolongó 90 minutos, ya descansa en una habitación en el piso 10 del Policlínico Gemelli de Roma. FOTO NA:@ pontifex

A la espera de la confirmación oficial de su visita a la Argentina, mientras continúa la recuperación tras su operación de cáncer de pulmón, el papa León XIV respondió la consulta de un fiel argentino que lo visitó en el Vaticano y despertó una fuerte expectaviva.

Este miércoles, en la plaza de San Pedro, el papa León XIV se detuvo frente a una pareja de argentinos y escuchó su pedido de que visite la Argentina.

“ Argentina, allá vamos ”, le aseguró el Sumo Pontífice. Su respuesta fue registrada en video y difundida por el medio Aire de Santa Fe.

La frase viene a reforzar la expectativa por la gira sudamericana del Papa, prevista del 6 al 17 de noviembre de 2026 con escalas en Uruguay, Argentina y Perú.

El mensaje de León XIV tras la operación

Al comenzar la audiencia, León XIV dedicó sus primeras palabras a agradecer el acompañamiento recibido durante los últimos días y, especialmente, las oraciones por su recuperación.

“Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones”. Luego agregó: “Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”.

Después, el Pontífice retomó su ciclo de catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II y centró su reflexión en la familia y el matrimonio, a partir de la Constitución pastoral Gaudium et spes.

En ese marco, sostuvo que la donación recíproca entre el hombre y la mujer exige “plena fidelidad” y una “indisoluble unidad”, además de remarcar la dimensión familiar y social del matrimonio.

Cuándo viajará León XIV a la Argentina

Mientras el Papa retoma gradualmente su actividad, continúan los preparativos para su viaje a la Argentina. Desde el Gobierno sostienen que mantienen conversaciones con el Vaticano para avanzar en los detalles de la visita.

La Santa Sede tiene previsto que León XIV realice un viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según el calendario oficial del Vaticano.

En nuestro país, estará del 8 al 11 de noviembre .

La organización del viaje continúa mientras el Pontífice atraviesa su recuperación. Desde el Gobierno argentino habían señalado que el país se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”, mientras siguen las conversaciones para definir los aspectos de la visita.