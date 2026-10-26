La Justicia analiza si el hombre realizó más de un femicidio

El crimen de Tatiana Micaela Fernández en la zona porteña de Retiro generó una enorme conmoción. La joven trabajadora sexual de 27 años fue hallada sin vida en su departamento. Así, las autoridades policiales iniciaron una investigación urgente para esclarecer las causas de su muerte y en las últimas horas, surgió una nueva hipótesis.

Los investigadores centraron sus sospechas en el último hombre que vio a la víctima. De esta manera, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo tras seguir el rastro del sospechoso y la teoría principal de la Justicia apunta a un presunto femicida serial de trabajadoras sexuales.

El crimen en Retiro y la nueva hipótesis

El hallazgo ocurrió en un departamento de la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE. Una amiga de la víctima llamó a un cerrajero tras no recibir respuestas a sus mensajes, lo que permitió ingresar al lugar y encontrar el cuerpo de la joven junto a la cama, tapado con una sábana.

La pesquisa determinó que la mujer había pactado una cita la noche anterior a través de una aplicación. La División Homicidios allanó el Hotel Centro en la calle Presidente Perón e ingresó a la habitación 8. Allí, los efectivos detuvieron a Renato Iván Tabella como el principal sospechoso del ataque.

El hombre acusado del asesinato Noticias Argentinas

La causa en la Justicia y un hombre que reincide

El acusado también está señalado por el reciente femicidio de Daniela Villalba en la provincia de Córdoba. En esta causa anterior, la Policía encontró el cadáver acostado en la cama y cubierto con sábanas. Además, el hallazgo previo de una valija ensangrentada en la capital cordobesa permitió vincular ambos expedientes.

Ambos casos tienen una escena y un móvil común. Por eso, la Justicia analiza si el asesino tendría una conducta reiterada.

Por este motivo, el ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y su par cordobés, Juan Pablo Quinteros, brindaron una conferencia conjunta donde explicaron los avances del caso y su trabajo simultáneo.

Mientras tanto, el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 22 analiza las pruebas secuestradas en el allanamiento para determinar el recorrido del sospechoso antes de dictar su prisión preventiva.