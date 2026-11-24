La actualización mensual de los haberes previsionales por inflación, combinada con la continuidad del bono extraordinario de $70.000, modifica cada treinta días el límite de ingresos permitido para cobrar el adicional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

De acuerdo con los parámetros fijados en el Decreto 1296/2026, este mecanismo provoca que quienes perciben prestaciones superiores al piso básico vean reducirse su complemento variable o queden directamente excluidos del beneficio .

Durante noviembre de 2026, tras aplicarse un incremento del 1,93% por movilidad previsional, el umbral máximo de ingresos quedó fijado en $514.158,46 brutos para todo el territorio nacional. El adicional se liquida de manera automática junto con el haber habitual, sin necesidad de realizar trámites previos y sin sufrir descuentos de obra social.

Tope de ingresos para cobrar el bono ANSES en noviembre 2026: quiénes cobran y quiénes quedan afuera

La normativa vigente distingue tres segmentos precisos entre los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las prestaciones no contributivas según el total de haberes devengados por cada titular:

Acceso al bono completo de $70.000: corresponde exclusivamente a quienes perciben una jubilación mínima de $444.158,46 , alcanzando un ingreso bruto total de $514.158,46 , así como a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que cobran $355.326,77 más los $70.000, y a quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

Cobro de un bono proporcional para haberes intermedios: los adultos mayores que cobran más de $444.158,46 pero menos de $514.158,46 reciben la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese techo. A modo de ejemplo, un jubilado con un haber base de $480.000 percibe un refuerzo de $34.158,46 .

Exclusión automática del refuerzo: quedan afuera del bono todos los beneficiarios cuya prestación, o sumatoria de prestaciones vigentes como $514.158,46 brutos. quedan afuera del bono todos los beneficiarios cuya prestación, o sumatoria de prestaciones vigentes como jubilación más pensión por fallecimiento, resulte igual o superior a losbrutos.

Quedan afuera del bono todos los beneficiarios cuya prestación resulte igual o superior a los $514.158,4. Magnific

Cuánto cobran las jubilaciones y pensiones en noviembre 2026 con el bono

Al aplicar el aumento del 1,93% vigente durante noviembre, las escalas de liquidación mensual para cada categoría previsional quedan conformadas con un haber base de $444.158,46 y un total bruto de $514.158,46 para la jubilación mínima y la PNC para madres de siete hijos, quienes reciben el bono íntegro de $70.000.

Por su parte, los titulares de la PUAM, equivalente al 80% del piso básico, perciben un haber de $355.326,77 más el refuerzo completo de $70.000, alcanzando un total bruto de $425.326,77.

Las PNC por invalidez y vejez, fijadas en el 70% de la mínima, cobran $310.910,92 de haber base más los $70.000 del bono, totalizando $380.910,92 brutos. En el caso de quienes acumulan jubilación y pensión por un monto igual o superior a $514.158,46, no tendrán acreditado adicional y percibirán únicamente su haber ordinario.

Cuál será el nuevo límite para cobrar el bono de ANSES en diciembre 2026

El esquema de movilidad indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC frente a un bono fijo de $70.000 reduce de forma progresiva el peso relativo del refuerzo dentro del ingreso total del jubilado .

Para diciembre de 2026, con la suba confirmada del 2,17% correspondiente a la inflación de octubre, la jubilación mínima ascenderá a $453.796,70.

En consecuencia, el nuevo techo máximo para acceder al bono extraordinario se desplazará hasta los $523.796,70 brutos, aplicándose la misma regla de pago íntegro para el piso mínimo y de complemento proporcional hasta alcanzar ese tope.