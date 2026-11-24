Aunque por fuera parecen idénticos, ambos envases se diferencian por el líquido de cobertura y el aporte calórico

En las góndolas de los supermercados argentinos, dos latas de atún del mismo tamaño y marca pueden tener precios distintos y etiquetas diferentes sin que resulte evidente qué cambia en su interior.

La distinción principal entre el atún al natural y el atún en aceite reside en el líquido de cobertura que acompaña al pescado, un elemento que modifica tanto el perfil nutricional como el sabor y la textura del alimento.

Más allá de las preferencias culinarias de cada consumidor, el Código Alimentario Argentino (CAA) regula de manera expresa cómo deben elaborarse las conservas de pescado, qué proporciones de líquido están permitidas y qué datos obligatorios deben figurar en el rótulo para evitar confusiones al momento de comparar precios.

Qué diferencia hay entre el atún al natural y el atún en aceite

El atún constituye el ingrediente principal en ambas presentaciones, por lo que elegir una u otra variedad no implica necesariamente que una lata contenga más pescado que la otra. Lo que cambia es el medio en el que se conserva el producto dentro del envase .

El atún al natural se elabora utilizando agua o una salmuera de baja concentración como líquido de cobertura. Esta característica le otorga un sabor más neutro, una textura menos untuosa y un aporte habitualmente menor de grasas y calorías, ya que no incorpora lípidos adicionales durante el envasado.

Por su parte, el atún en aceite se conserva en un aceite alimenticio comestible, que puede ser vegetal o de oliva según lo declarado en la etiqueta. Al sumar materia grasa al contenido de la lata, esta versión ofrece un sabor más intenso y una consistencia más suave, aunque incrementa su valor energético y su contenido graso total respecto de la opción al natural.

La distinción principal entre el atún al natural y el atún en aceite reside en el líquido de cobertura que acompaña al pescado. Fuente: Gemini

Los valores nutricionales exactos varían según la marca, la especie de pescado utilizada y si la tabla nutricional informa el producto escurrido o el contenido completo, del mismo modo que el nivel de sodio depende de la formulación de cada fabricante y no es automáticamente menor en las versiones al natural.

Qué exige el Código Alimentario Argentino y por qué importa el peso escurrido

El Capítulo VI (Alimentos Cárneos y Afines) del Código Alimentario Argentino establece parámetros técnicos precisos para este tipo de productos. El artículo 479 define qué especies califican como conserva de atún, incluyendo variedades como albacora, patudo, rojo, rabil y barrilete, y contempla su elaboración en aceite, aceite de oliva o salsa de tomate .

En cuanto a las proporciones de líquido, el artículo 478 dispone que en las conservas de pescado en aceite el medio de cobertura debe representar entre el 10% y el 33% del peso neto total del producto terminado. De forma similar, el artículo 481 establece que las conservas al natural pueden llevar salmuera de baja concentración o caldo en una proporción de entre el 5% y el 33% del peso neto total.

Para garantizar transparencia comercial, ambos artículos obligan a que el rótulo declare de manera expresa dos cifras distintas:

Peso neto: expresa el peso total del contenido de la lata, sumando tanto el pescado sólido como el líquido de cobertura.

Peso escurrido: indica la cantidad exacta de pescado que queda una vez retirado el líquido.

Este dato resulta clave para cuidar el bolsillo en el supermercado. Una lata puede anunciar un peso neto de 170 gramos, pero contener una cantidad significativamente menor de atún tras el escurrido . Por ese motivo, comparar dos envases únicamente por su peso neto puede llevar a una evaluación equivocada sobre cuál ofrece mayor rendimiento real por el precio pagado.

Cuál conviene elegir y qué revisar en la lata antes de llevarla

La elección entre una presentación y otra responde a las prioridades de cada comprador. Quienes buscan reducir la ingesta de grasas y calorías diarias suelen inclinarse por el atún al natural, mientras que quienes priorizan el sabor y la untuosidad para ensaladas o rellenos suelen preferir el atún en aceite.

Si el objetivo es controlar el consumo de sodio, resulta indispensable revisar la información nutricional de cada etiqueta , y si la prioridad es obtener la mayor cantidad posible de pescado por peso invertido, la referencia válida siempre es el peso escurrido.

Los especialistas en seguridad alimentaria recomiendan inspeccionar el estado físico del envase antes de realizar la compra y mantener cuidados básicos tras su apertura: