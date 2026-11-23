En octubre, se estableció el pago de un Bono Extraordinario Previsional de hasta $70.000 para noviembre de 2026, destinado a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, que establece las condiciones para acceder.

El beneficio también alcanza a quienes perciben haberes superiores a la jubilación mínima , aunque en esos casos el monto será proporcional y dependerá de cuánto cobren por mes.

¿Quiénes cobrarán el bono de $70.000 de ANSES en noviembre?

Según el artículo 2 del Decreto 1296/2026, el bono extraordinario previsional alcanzará a distintos grupos de beneficiarios del sistema de seguridad social. Entre ellos se encuentran:

Jubilados que cobran prestaciones contributivas de ANSES, correspondientes a la Ley 24.241.

Titulares de regímenes previsionales nacionales anteriores y de regímenes especiales derogados.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de pensiones no contributivas por vejez e invalidez.

Madres de siete hijos o más que perciben una pensión no contributiva.

Beneficiarios de otras pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago esté a cargo de ANSES.

ANSES pagará un refuerzo de hasta $70.000 durante noviembre, según lo establecido por el Decreto 1296/2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa con los jubilados que cobran más que la mínima?

El artículo 4 del Decreto 1296/2026 establece que los jubilados y pensionados que cobran más que el haber mínimo también podrán acceder al bono extraordinario, aunque no recibirán necesariamente los $70.000 completos.

En estos casos, ANSES calculará el refuerzo de acuerdo con el monto que perciba cada titular. El objetivo es que, al sumar el haber mensual y el bono, el ingreso previsional no supere el equivalente a la jubilación mínima más los $70.000.

Por lo tanto, quienes cobren un monto apenas superior a la mínima recibirán un bono menor al máximo, pero cercano a los $70.000. A medida que aumente el haber mensual, el refuerzo será cada vez más bajo, ya que se pagará únicamente la diferencia necesaria para alcanzar el tope establecido por el decreto.

¿Cuándo cobran en noviembre los jubilados que reciben el haber máximo?

Los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores a la mínima, incluidos quienes perciben la jubilación máxima, cobrarán sus prestaciones de noviembre según la terminación del DNI.

De acuerdo con el calendario de pagos de ANSES, las fechas establecidas son:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

El cronograma corresponde a los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y contempla el pago de sus haberes junto con el bono extraordinario proporcional, cuando corresponda.