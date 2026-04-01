Un llamativo fenómeno atraviesa Argentina desde hace algunos días y se intensificará en las próximas horas. Se conoce como muro atmosférico y llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir alertas naranja y amarilla para las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Esto provoca altas temperaturas, como los registros inusuales para esta época del año, seguidas de tormentas fuertes y vientos persistentes que llegan desde el norte argentino. El muro o bloqueo atmosférico se origina cuando un anticiclón queda estacionado y corta la circulación habitual de la atmósfera. Esta situación desencadena un patrón de vientos persistentes desde el norte, que transportan aire cálido hacia el centro y el noroeste del país, favoreciendo el aumento de las temperaturas. La clave de la persistencia del calor radica en la subsidencia, un fenómeno de compresión de aire que refuerza el domo térmico sobre el norte del país. Esta estructura impide, además, la rotación de vientos: el sistema bloquea el ingreso de las masas de aire polar provenientes del sur, configurando un escenario de estancamiento meteorológico que se prolongará durante las próximas jornada La dinámica del fenómeno actual se desarrollará en dos etapas diferenciadas. En una primera instancia, prevalecerá un escenario de baja higrometría (humedad escasa) con cielos despejados, lo que permitirá una amplitud térmica moderada durante las horas nocturnas. Sin embargo, el desplazamiento previsto del anticiclón hacia el margen este alterará las variables: se espera un incremento crítico en los niveles de humedad y, por consiguiente, una suba en la sensación térmica. Este cambio de masa de aire configurará jornadas de mayor estrés térmico para la población y el sistema eléctrico. Según los modelos de proyección de mediano plazo, el sistema comenzará un proceso de debilitamiento entre el martes y miércoles. Se prevé el avance de un frente frío que originaría una retracción moderada de las temperaturas, acompañada de precipitaciones y tormentas aisladas. No obstante, los analistas advierten que la masa de aire no presentará cambios estructurales de fondo. El descenso térmico será relativo y de carácter transitorio en la mayor parte del territorio nacional. Ante este cuadro de situación, se sugieren las siguientes medidas de mitigación de riesgo: