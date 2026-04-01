La humedad y las altas temperaturas azotan Buenos Aires desde hace varios días. El fin de semana estuvo marcado por jornadas de intensas tormentas que dejaron un clima incómodo. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las lluvias volverán al AMBA durante estos días con fuertes lluvias y actividad eléctrica que estarán acompañadas de una sensación térmica máxima de 30°. El temporal generará una fuerte baja en las temperaturas y se espera que para los últimos días de la semana la mínima sea 14°. El SMN emitió una alerta roja por la llegada de fuertes tormenta durante la mañana del miércoles para extenderse hasta el viernes. Serán 3 días con lluvias intermitentes que acumularán 17 milímetros, con temperaturas oscilantes entre los 30° y 20°. Se espera que el temporal se calme para el sábado, pero volverá durante el domingo con ráfagas de viento de hasta 53 kilómetros por hora y mínimas de 14°. El inicio de la próxima semana estará marcado por intensa caída de agua y mínimas de 18°.Se espera un clima sumamente húmedo durante los siguientes días con hasta 96%. La humedad sofocante se debe a que tras un fin de semana marcado por las lluvias el aire quedó saturado de humedad. Los meteorólogos hacen referencia al punto de rocío, el cual es la temperatura a la que el aire debe enfriarse para alcanzar una humedad relativa del 100%. En este punto, el aire no puede contener más agua en estado gaseoso. De esta manera, si el aire se enfría aún más, el vapor de agua tendría que ser expulsado de la atmósfera en estado líquido, lo que genera niebla y precipitaciones. El organismo publicó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires: