Se aproxima el diluvio histórico del año: 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

Este jueves 20 de agosto, Ushuaia tendrá una jornada marcada por el frío y las precipitaciones. El pronóstico anticipa nieve, aguanieve y lluvia débil durante distintas horas, con temperaturas que se mantendrán entre 0 °C y 2 °C.

Durante la mañana se esperan nevadas con cielo parcialmente nuboso, mientras que hacia la tarde podrían registrarse períodos de lluvia y aguanieve. Por la noche, volvería la nieve, con cielo cubierto y temperaturas cercanas a 1 °C.

Atención: cómo estará el tiempo en Ushuaia este jueves 20 de agosto

Durante las primeras horas de la jornada se espera nieve con cielo parcialmente nuboso. A las 10, la temperatura será de alrededor de 0 °C, mientras que la sensación térmica podría llegar a -4 °C.

A las 11 y 12, continuará la posibilidad de nevadas, con temperaturas de 1 °C y una sensación térmica cercana a los -3 °C. El viento soplará desde el oeste y podría alcanzar ráfagas de hasta 54 km/h.

El pronóstico anticipa nieve, aguanieve y lluvia débil durante distintas horas, con temperaturas que se mantendrán entre 0 °C y 2 °C. (Fuente: imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

A partir de las 13, las condiciones cambiarán y aparecerá aguanieve con cielo cubierto. La temperatura alcanzará los 2 °C, con una sensación térmica de -1 °C.

Por la tarde, entre las 14 y las 15, el pronóstico indica lluvia débil, también con temperaturas de 2 °C. La probabilidad de precipitaciones durante esas horas llega al 90%.

Nieve, lluvia y aguanieve: cómo seguirá el tiempo durante la noche

Hacia las 17, volverá la aguanieve, con una temperatura de 2 °C y una sensación térmica de -2 °C. En ese momento, el viento del suroeste podría alcanzar ráfagas de hasta 65 km/h.

Durante la noche se espera nuevamente nieve con cielo cubierto. A las 20 y 22, la temperatura será de alrededor de 1 °C, con una sensación térmica cercana a -3 °C.

Cerca de la medianoche, las precipitaciones podrían alternar nuevamente. A las 23 se prevé aguanieve, mientras que hacia las 24 el cielo permanecerá cubierto, con 1 °C y sensación térmica de -2 °C.

El pronóstico por hora para Ushuaia este jueves 20 de agosto

Según el pronóstico horario informado, las principales condiciones previstas para Ushuaia son:

10:00: nieve, 0 °C y sensación térmica de -4 °C.

11:00: nieve, 1 °C y sensación térmica de -3 °C.

12:00: nieve, 1 °C y sensación térmica de -3 °C.

13:00: aguanieve, 2 °C y sensación térmica de -1 °C.

14:00: lluvia débil, 2 °C y sensación térmica de -1 °C.

15:00: lluvia débil, 2 °C y sensación térmica de -1 °C.

17:00: aguanieve, 2 °C y sensación térmica de -2 °C.

20:00: nieve, 1 °C y sensación térmica de -3 °C.

22:00: nieve, 1 °C y sensación térmica de -3 °C.

23:00: aguanieve, 1 °C y sensación térmica de -2 °C.

24:00: cielo cubierto, 1 °C y sensación térmica de -2 °C.

El viento será otro de los factores destacados de la jornada, con dirección oeste y suroeste durante distintas horas y ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente durante la tarde.