Se viene un diluvio histórico el miércoles 19: lluvias intensas y ráfagas de viento en el norte del país. (Imagende un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

La provincia de Corrientes se prepara para un cambio brusco en las condiciones del tiempo durante la jornada del jueves 20 por el ingreso de intensas lluvias.

El pronóstico anticipa un día con diversas precipitaciones y tormentas en las distintas localidades de la provincia.

Tormentas en Corrientes: cómo estará el clima, según el SMN

El pronóstico del SMN anticipó que durante el jueves 20 ingresará un temporal que traerá lluvias con posible caída de granizo.

Se espera que gran parte de las precipitaciones se concentren durante la mañana con vientos de hasta 26 kilómetros por hora.

Conforme pasen las horas las lluvias se alejarán, pero dejarán a su paso vientos tardíos de hasta 43 kilómetros por hora.

La sensación térmica de la jornada se ubicará entre los 10° de mínima y 17° de máxima.

Cómo estará el clima en Corrientes, según el pronóstico del SMN

El pronóstico el clima para Corrientes señala que, tras el temporal del jueves, el viernes ofrecerá mejores condiciones con máximas de 23° y un cielo soleado y despejado.

El fin de semana se mantendrá similar con mínimas de 9° y máximas de 20°.

Pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el SMN

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires se mantendrá soleado con mínimas de 8° y máximas de 17° por la tarde. El viernes estará marcado por una mínima de 7° y tardes de 12° sin nubes.

El fin de semana será ideal para realizar actividades al aire libre por el cielo despejado, la baja humedad y temperaturas promedio de 12°.