Se aproxima un diluvio histórico de 72 horas de tormentas.

Argentina empezó la semana con un brusco cambio climático que trajo temperaturas bajo cero en diferentes provincias. Las condiciones meteorológicas se profundizarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Según la alerta del Servicio Meteorológico Nacional, habrán lluvias constantes por tres días, que estarán acompañadas por ráfagas de viento de hasta 70 kilometros por hora y nevadas constantes.

Llega un diluvio histórico con nevadas y fuertes tormentas

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la tarde del miércoles 19 en la provincia de Tierra del Fuego.

Las lluvias permanecerán durante toda la jornada y se extenderán hasta la madrugada del viernes 20 de agosto.

Se aproxima el diluvio del año este fin de semana largo: tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Shutterstock / Composición Canva

Durante el temporal, el clima llegará a estar en hasta 3 grados bajo cero, mientras que la máxima será de 5°.

Además se esperan llvuias y nevadas durante 72 horas, que estarán acompañadas de ráfagas de viento superiores a los 60 km/h.

Cómo estará el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el pronóstico del SMN

Mientras el Sur del país afrontará una jornada marcada por las lluvias y el frío, el panorama será diferente en Buenos Aires.

El informe oficial del SMN anticipa para este miércoles una jornada con cielo despejado y una máxima de 15°C.

El jueves continuará el buen tiempo, con una máxima de 17°C y una mínima de 6°C, además de presencia de sol durante gran parte del día. Hacia el fin de semana, las temperaturas podrían descender hasta los 4°C, aunque sin probabilidad de lluvias.