Misiones tendrá un jueves 20 de agosto marcado por las lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura.

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa condiciones inestables desde la madrugada en distintos puntos de la provincia, con posibilidad de granizo y ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

La Dirección General de Alerta Temprana advirtió que el avance de un área de baja presión favorecerá la formación de tormentas durante las primeras horas del día. Las precipitaciones podrían extenderse por el norte, centro y sur de Misiones, con acumulados estimados de entre 5 y 33 milímetros.

Tormentas, granizo y ráfagas: así se viene el jueves 20 en Misiones

El escenario meteorológico será especialmente inestable durante la madrugada y la mañana. Las tormentas podrían presentarse con intensidad variable, por lo que no se descarta la caída de granizo en algunos sectores.

El viento también será protagonista. Durante las tormentas, las ráfagas podrían ubicarse entre 30 y 50 km/h, mientras que los vientos generales soplarán desde el suroeste, noroeste y oeste, con velocidades de entre 6 y 20 km/h.

La combinación de lluvia, viento y baja visibilidad por posibles nieblas podría generar complicaciones para quienes tengan que circular durante las primeras horas del jueves.

Lluvias, tormentas y un marcado descenso de la temperatura afectarán a Misiones durante este jueves 20 de agosto, con posibles ráfagas y caída de granizo en distintos sectores. Shutterstock / Composición Canva

Frío y lluvia: qué temperaturas se esperan en cada zona

El descenso térmico será otro de los protagonistas del día. Puerto Iguazú tendrá la temperatura máxima más elevada, con unos 19°C, mientras que en Apóstoles se espera la mínima provincial, cercana a los 8°C, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 5°C durante la noche.

En el norte de Misiones, Puerto Iguazú tendrá registros de entre 14°C y 18°C; Bernardo de Irigoyen, de 10°C a 18°C; Eldorado, de 13°C a 19°C; y San Pedro, entre 12°C y 18°C. En todos los casos se prevén lluvias y tormentas.

En la zona centro, Montecarlo tendrá temperaturas de entre 13°C y 19°C; Jardín América, de 13°C a 16°C; San Vicente, de 11°C a 17°C; Aristóbulo del Valle, de 11°C a 16°C; y Oberá, entre 11°C y 16°C.

En el sur provincial, Posadas tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 15°C; Leandro N. Alem, entre 11°C y 16°C; Apóstoles, entre 8°C y 15°C; y San Javier, de 12°C a 16°C.

El dato que trae alivio: cuándo vuelve el buen tiempo

La buena noticia llegará a partir del viernes 21 de agosto, cuando las condiciones comenzarían a mejorar . Se espera una jornada con cielo mayormente despejado y sin precipitaciones, aunque el viento del sur y sudeste mantendrá un ambiente fresco durante la mañana.

Las temperaturas subirán lentamente y las máximas podrían alcanzar los 19°C en el sur, 20°C en el centro y 21°C en el norte. La mínima provincial se ubicaría en torno a los 7°C en Apóstoles.

Para el sábado 22, el panorama continuaría estable, con una mañana fría y una tarde más templada. Las máximas podrían llegar a 22°C, aunque no se descartan heladas débiles en sectores bajos y próximos a las riberas.