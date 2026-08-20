Luego del último fin de semana largo en Argentina por el 17 de agosto, se confirmó que habrá un nuevo feriado para este viernes 21 de agosto el cual dará paso a tres días de descanso consecutivos para miles de personas y trabajadores.

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 21 de agosto

El próximo viernes 21 de agosto se celebrará el aniversario fundacional de Dolores, localidad que conmemorará 209 años desde que fue reconocida como el “Primer Pueblo Patrio”, y se declaró feriado para los habitantes de la ciudad.

En tanto, feriado del 21 de agosto no es de carácter nacional, por lo que solo se aplicará a los trabajadores públicos y empleados del Banco Provincia que ejerzan en el partido bonaerense de Dolores.

Decretaron nuevo feriado en agosto.

En caso de quienes presten servicios en el sector privado, será opcional según cada caso.

Qué actividades habrá durante el feriado

Durante la jornada festiva, la Plaza Castelli se convertirá en el escenario central para los actos oficiales y las actividades organizadas alrededor de la fecha.

Además, habrá distintas propuestas durante la jornada que incluyen ferias artesanales, puestos gastronómicos, espectáculos musicales, celebraciones religiosas, desfiles y actos oficiales.

La historia de Dolores

En el año 1817, comenzó a desarrollarse el poblado sobre terrenos de la zona de Monsalvo un años después de la Declaración de la Independencia.

Con el paso de los años, Dolores se consolidó como una de las localidades más antiguas de la provincia de Buenos Aires y fue reconocida como la primera ciudad patria. Su crecimiento estuvo vinculado al desarrollo de la actividad ganadera y comercial de la región bonaerense.

La localidad también tuvo un papel destacado en la historia bonaerense, especialmente durante los primeros años de organización del territorio provincial.

Con el tiempo, Dolores se convirtió en un importante centro administrativo, cultural y turístico, además de ser conocida como la ciudad de la Fiesta Nacional de la Guitarra.

Qué feriados quedan en el año

De cara lo que resta del año, el calendario señala que quedan las siguientes fechas festivas: