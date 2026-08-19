El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en Tierra del Fuego y, particularmente, en Ushuaia, donde este jueves 20 de agosto se espera una jornada marcada por las bajas temperaturas, las precipitaciones y fuertes ráfagas de viento .

El pronóstico del tiempo anticipa una mínima de -2°C durante la madrugada, mientras que la sensación térmica podría descender hasta los -6°C. Con el correr de las horas, las nevadas darán paso a lluvias y nuevamente a precipitaciones níveas.

Pronóstico del tiempo para Ushuaia este jueves 20 de agosto

La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajo cero. Cerca de las 05:00 h., se prevé -1°C y probabilidad de nieve, mientras que la sensación térmica rondará los -6°C.

Gobierno de Argentina

Durante la mañana, el frío continuará: a las 8 se esperan 0°C y nieve, y hacia las 11 la temperatura apenas alcanzaría 1°C, también con precipitaciones y una sensación térmica de hasta -3°C.

El escenario cambiará durante la tarde. A las 14 se esperan 2°C y lluvia débil, con un 90% de probabilidad de precipitaciones. Más tarde, la nieve volvería a ganar protagonismo.

Lluvia, nieve y viento de hasta 70 km/h

Uno de los momentos más complicados de la jornada podría darse hacia las 17, cuando se pronostican 2°C, nieve y una sensación térmica de -3°C. Además, el viento del sudoeste podría alcanzar ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la noche, las condiciones seguirán siendo invernales. A las 20 se esperan 1°C y nieve, mientras que hacia las 23 aparecería la aguanieve, con una temperatura de 2°C y sensación térmica de -2°C.

En total, el pronóstico anticipa una jornada muy fría y húmeda para Ushuaia, con precipitaciones que alternarán entre nieve, lluvia y aguanieve, además de fuertes vientos. El frío será protagonista durante prácticamente todo el jueves.