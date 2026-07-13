El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el comienzo de la semana estará marcado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en gran parte del país. Ocho estados concentrarán las precipitaciones más importantes.

El inicio de la semana llegará acompañado de un nuevo episodio de lluvias intensas en gran parte de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que distintos sistemas atmosféricos mantendrán condiciones de inestabilidad que favorecerán tormentas fuertes desde este lunes.

El pronóstico también contempla descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en varias entidades. Ante este panorama, las autoridades pidieron mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el comienzo de la semana estará marcado por lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento en gran parte del país. Ocho estados concentrarán las precipitaciones más importantes.

Alerta por tormentones y lluvias intensas para el inicio de la semana: Los estados donde se esperan las precipitaciones más fuertes

De acuerdo con el reporte del SMN, los acumulados más importantes se registrarán en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas , donde se pronostican lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

El temporal no se limitará a esas entidades. También se prevén lluvias muy fuertes en Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guerrero, Estado de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que otras regiones del país tendrán chubascos y precipitaciones fuertes durante la jornada.

La Conagua advirtió que estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves y el aumento del caudal de ríos y arroyos, principalmente en las zonas donde las lluvias sean persistentes o se presenten en cortos periodos de tiempo.

¿Qué está provocando las tormentas en México esta semana?

El organismo explicó que el temporal es resultado de la interacción de varios sistemas meteorológicos. Entre ellos destacan canales de baja presión, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada y el constante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

La combinación de estos fenómenos favorece el desarrollo de nubosidad con gran potencial para generar tormentas intensas durante la tarde y la noche, acompañadas de actividad eléctrica y, en algunos casos, caída de granizo.

A ello se sumarán rachas fuertes de viento en diferentes regiones del país, por lo que no se descarta la caída de árboles, anuncios u otros objetos expuestos al aire libre.

Conagua pide extremar precauciones por el temporal

Aunque las lluvias dominarán gran parte del territorio nacional, el ambiente caluroso persistirá en estados del norte y noroeste, donde continuará la ola de calor con temperaturas superiores a los 40 grados.

Frente a este escenario, la Conagua recomendó evitar cruzar ríos o corrientes con niveles elevados, conducir con precaución durante las tormentas y mantenerse informado únicamente mediante los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades recordaron que el pronóstico puede modificarse conforme evolucionen los sistemas atmosféricos. Por ello, insistieron en consultar las actualizaciones del SMN y atender las indicaciones de Protección Civil para reducir riesgos durante el paso de este nuevo temporal.