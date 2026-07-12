Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento: estas serán las regiones más afectadas.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de lluvias intensas y nubosidad: estas serán las zonas más afectadas

Colombia se prepara para un fin de semana largo marcado por las precipitaciones. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronosticó que entre el domingo 12 y el lunes 13 de julio persistirán las lluvias en amplias zonas del país, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento en algunos sectores.

De acuerdo con información oficial, el domingo será la jornada de mayor intensidad, mientras que el lunes festivo las precipitaciones disminuirán de forma general, aunque continuarán en varias regiones.

¿Qué regiones tendrán las lluvias más intensas?

Para el domingo 12 de julio, el IDEAM prevé las precipitaciones más fuertes en:

Antioquia.

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Chocó.

Valle del Cauca.

Sierra Nevada de Santa Marta.

Piedemonte de la Orinoquía.

Piedemonte de la Amazonía.

Además, en San Andrés, Providencia y Santa Catalina se esperan lluvias intermitentes durante toda la jornada.

Además, durante el lunes festivo disminuirá la nubosidad en buena parte del país, aunque el IDEAM advirtió que seguirán las condiciones favorables para lluvias y chubascos.

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en:

Chocó.

Antioquia, especialmente en el occidente y norte.

Córdoba.

Sucre.

Bolívar.

Sur de Magdalena.

Cesar.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas, fuertes lluvias y ráfagas de viento: estas serán las regiones más afectadas IDEAM

También se pronostican lluvias en sectores de Santander, Norte de Santander, el piedemonte de Meta y Casanare, además de zonas de la Amazonía, entre ellas Caquetá, Putumayo y Vaupés.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían presentarse precipitaciones significativas durante la jornada.

Recomendaciones ante las lluvias

Ante este panorama, el IDEAM recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales, conducir con precaución en zonas donde se registren lluvias intensas y estar