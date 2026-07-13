Se aproxima un nuevo temporal con lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: alerta en Bogotá, Barranquilla y Medellín

Se avecina un tormentón con lluvias de gran intensidad que durará 48 horas: las áreas más afectadas por vendavales

De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para este lunes 13 de julio persistirán las lluvias en diferentes zonas de Colombia, aunque la nubosidad disminuirá frente a los días anteriores.

La entidad explicó que continuarán las condiciones favorables para lluvias y chubascos, especialmente en sectores del Caribe, la región Pacífica, el norte de la región Andina y amplias zonas de la Amazonía. Aunque el volumen de precipitación tenderá a disminuir de forma general, todavía podrían presentarse acumulados moderados y eventos de lluvia localmente fuertes.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias

Según el IDEAM, los departamentos con mayor riesgo de registrar precipitaciones intensas durante la jornada son:

Chocó.

Antioquia, especialmente el occidente y norte del departamento.

Córdoba.

Sucre.

Bolívar.

Sur de Magdalena.

Cesar.

También se esperan condiciones nubosas con lluvias intermitentes en sectores de Santander, Norte de Santander, el piedemonte de Meta y Casanare, además de departamentos amazónicos como Caquetá, Putumayo y Vaupés. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse precipitaciones significativas durante el día.

¿Cómo estará el clima en Bogotá, Medellín y Barranquilla?

Aunque estas ciudades no figuran entre las zonas con mayor intensidad de lluvias, el pronóstico contempla condiciones variables durante el lunes.

Bogotá : se espera cielo entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde y la noche.

Medellín : el área metropolitana mantendrá un ambiente inestable, con posibilidad de lluvias durante distintos momentos del día debido a las condiciones previstas para Antioquia.

Barranquilla: aunque el Caribe registrará una disminución de la nubosidad respecto al fin de semana, persisten las condiciones para lluvias aisladas y chubascos, principalmente hacia el centro y sur de la región.

El IDEAM prevé precipitaciones, chubascos y condiciones inestables con mayor intensidad en varias regiones del país. ChatGPT - creada con IA

El IDEAM recomienda precaución durante el puente festivo

Ante el pronóstico, el IDEAM aconseja mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas , especialmente si se tienen previstos desplazamientos por carretera.

Las lluvias podrían reducir la visibilidad, afectar la movilidad y generar incrementos súbitos en quebradas y ríos de respuesta rápida, principalmente en las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas. Las autoridades recomiendan atender los reportes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.