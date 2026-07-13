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De acuerdo con el más reciente pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para este lunes 13 de julio persistirán las lluvias en diferentes zonas de Colombia, aunque la nubosidad disminuirá frente a los días anteriores.
La entidad explicó que continuarán las condiciones favorables para lluvias y chubascos, especialmente en sectores del Caribe, la región Pacífica, el norte de la región Andina y amplias zonas de la Amazonía. Aunque el volumen de precipitación tenderá a disminuir de forma general, todavía podrían presentarse acumulados moderados y eventos de lluvia localmente fuertes.
Las zonas con mayor probabilidad de lluvias
Según el IDEAM, los departamentos con mayor riesgo de registrar precipitaciones intensas durante la jornada son:
- Chocó.
- Antioquia, especialmente el occidente y norte del departamento.
- Córdoba.
- Sucre.
- Bolívar.
- Sur de Magdalena.
- Cesar.
También se esperan condiciones nubosas con lluvias intermitentes en sectores de Santander, Norte de Santander, el piedemonte de Meta y Casanare, además de departamentos amazónicos como Caquetá, Putumayo y Vaupés. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina podrían registrarse precipitaciones significativas durante el día.
¿Cómo estará el clima en Bogotá, Medellín y Barranquilla?
Aunque estas ciudades no figuran entre las zonas con mayor intensidad de lluvias, el pronóstico contempla condiciones variables durante el lunes.
- Bogotá: se espera cielo entre parcialmente nublado y nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos durante la tarde y la noche.
- Medellín: el área metropolitana mantendrá un ambiente inestable, con posibilidad de lluvias durante distintos momentos del día debido a las condiciones previstas para Antioquia.
- Barranquilla: aunque el Caribe registrará una disminución de la nubosidad respecto al fin de semana, persisten las condiciones para lluvias aisladas y chubascos, principalmente hacia el centro y sur de la región.
El IDEAM recomienda precaución durante el puente festivo
Ante el pronóstico, el IDEAM aconseja mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente si se tienen previstos desplazamientos por carretera.
Las lluvias podrían reducir la visibilidad, afectar la movilidad y generar incrementos súbitos en quebradas y ríos de respuesta rápida, principalmente en las zonas donde se esperan las precipitaciones más intensas. Las autoridades recomiendan atender los reportes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo.