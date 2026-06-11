Llega un diluvio histórico con tormenta eléctrica, lluvias intensas y ráfagas de viento: dónde caerá el temporal Fuente: Archivo

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y viento fuerte que se extenderán durante toda la jornada con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

El mal tiempo, por su parte, se extenderá durante todo el día en diferentes zonas de la República Argentina y el SMN indicó que el fenómeno meteorológico podría extenderse.

El pronóstico anticipa un escenario con precipitaciones persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido, con la posible de caída de granizo. En tanto, estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios.

Tormentas fuertes y lluvias intensas: cuáles son las zonas afectadas

De acuerdo a la información difundida, parte de La Rioja y Tucumán quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática y rige una alerta meteorológica de nivel amarillo por la llegada del temporal.

Llega un diluvio histórico con tormenta eléctrica, lluvias intensas y ráfagas de viento: dónde caerá el temporal Fuente: Archivo

Asimismo, no se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá lluvias continuas a lo largo de todo el día jueves.

Dónde caerá el temporal

Las zonas principalmente afectadas por las tormentas son:

Tucumán : Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, Zonas bajas de Chicligasta, Zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, Zonas bajas de Lules, Zonas bajas de Monteros, Zonas bajas de Río Chico, Zonas bajas de Tafí Viejo.

La Rioja: Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo, Zona serrana de Pomán.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó qué condiciones se esperan para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores durante el fin de semana largo: