El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó este lunes la emisión de una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes que afecta a zonas de los departamentos de Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó.

Según el reporte, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmedo e inestable está generando tormentas, algunas de ellas con intensidad puntual.

En las áreas bajo aviso se prevén intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos períodos, posibilidad de caída de granizo y rachas de viento fuertes.

Inumet indicó además que pueden registrarse mejoras temporales durante la vigencia de la advertencia y que el seguimiento comenzará de manera permanente.

Localidades afectadas

Artigas: todo el departamento.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Lagos del Norte, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques, Paso Hospital, Tranqueras y Vichadero.

Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Clara, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Recomendaciones

Inumet y las autoridades locales recomiendan a la población:

Evite circular por zonas inundables o rutas anegadas.

No resguardarse debajo de los árboles durante tormentas eléctricas.

Asegure objetos sueltos en exteriores que puedan ser arrastrados por el viento.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil en caso de emergencias.

La advertencia será revisada y comunicada nuevamente en el correr de la tarde se aconseja a los residentes de las zonas afectadas permanecer atentos a nuevas actualizaciones.