Tras el fin de semana largo del 25 de Mayo, un grupo de argentinos podrá volver a disfrutar de un descanso de 4 días. Sumado al feriado por el Día de la Libertad Latinoamerica, distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires tendrán un descanso extendido.

Estos trabajadores podrán aprovechar esta nueva fecha que se añade al asueto que conmemora el fallecimiento de Güemes para realizar una escapada y disfrutar de esta fecha.

Viernes 12 de junio: ¿dónde se podrá aprovechar un nuevo fin de semana largo?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, donde algunos trabajadores gozarán de una nueva jornada extraordinaria.

Las siguientes localidades tendrá un fin de semana largo adicional debido a que el asueto cae el sábado 13 y se espera que se mueva al viernes 12:

Gardey (Tandil), Buenos Aires.

Manuel Ocampo (Pergamino), Buenos Aires.

Concordia, Entre Ríos.

Gualeguay, Entre Ríos.

Ibarreta, Formosa.

El Colorado, Formosa.

Oberá, Misiones.

Tartagal, Salta.

San Juan, San Juan.

Calendario de Feriados 2026 | Cuándo es el próximo fin de semana largo . Foto (Archivo)

¿Quiénes podrán aprovechar este nuevo feriado del viernes 12 de junio?

Los habitantes de estas zonas tendrán un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar en uno de los últimos feriados del otoño.

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

Feriados nacionales 2026: cuáles son los próximos

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:

Lunes 15 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado del 17).

Sábado 20 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio : Día de la Independencia.

Viernes 10 de julio : día no laborable con fines turísticos.

Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre : Día de la Raza.

Lunes 23 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

Lunes 7 de diciembre : día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Efemérides del 12 de junio