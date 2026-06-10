El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un sistema de nubes cargadas que provocará fuertes tormentas. Se esperan lluvias intensas, y vientos inestables que podrían alcanzar de hasta 60 kilómetros por hora.

Alerta por la llegada de una intensa tormenta por más de 72 horas

El organismo meteorológico emitió una alerta por condiciones inestables en la provincia de Tierra del Fuego. El fenómeno comenzará durante la jornada de este miércoles 10, con precipitaciones persistentes en Ushuaia y probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 40% y el 70%.

Además, se esperan vientos moderados a fuertes del sector oeste y sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h. Las temperaturas se mantendrán bajas durante toda la semana, con máximas que rondarán los 4°C y mínimas que podrían descender hasta los -3°C.

SMN

Según las previsiones meteorológicas, el tiempo seguirá marcado por la nubosidad y las precipitaciones aisladas en los próximos días. También se esperan jornadas ventosas, con ráfagas que podrían alcanzar velocidades significativas, especialmente durante el fin de semana. En este contexto, las temperaturas continuarán en valores propios del invierno fueguino, con registros cercanos a los 0°C durante las madrugadas y tardes que difícilmente superarán los 4°C.

¿Qué zonas de Tierra del Fuego estarán afectadas por las precipitaciones?

Según el pronóstico, las condiciones inestables alcanzarán distintos sectores de la provincia durante los próximos días. Entre las localidades donde se esperan lluvias y nevadas se encuentran:

Ushuaia

Río Grande

Tolhuin

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El SMN dio a conocer el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los próximos días.