El clima en Argentina se mantiene inestable con lluvias intermitentes y el cielo nublado. Tras las precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta roja por la llegada de una intensa tormenta.

El pronóstico del clima indica que se aproxima un temporal aún más fuerte de los vistos en los últimos días con caída de granizo y ráfagas de viento.

Qué provincias están bajo alerta por la tormenta

El SMN informó que durante la noche del miércoles ingresará un fuerte temporal al norte del país. La inestabilidad climática se traducirá en tormentas que se intensificarán durante la madrugada con ráfagas de viento.

Las localidades bajo meteorológica son las siguientes provincias por provincia:

Formosa : Pirané, Clorinda, Las Lomitas, Ingeniero Guillermo N. Juárez.

Chaco : Resistencia, General José de San Martín, Presidencia Roque Saénz Peña, Villa Ángela, Juan José Castelli.

Misiones : Posadas, Apóstoles, Oberá, El Dorado, Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú.

Corrientes: Ituzaingó, Empredrado, Mercedes, Paso de los Libres.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Las malas condiciones climáticas continúan en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras varios días. Se espera que para la noche del miércoles lleguen lluvias y fuertes ráfagas de viento.

Pronóstico del clima para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires. Para la noche del miércoles se esperan precipitaciones por varias horas y una temperatura mínima de 13°.

Para el jueves y viernes se esperan condiciones climáticas favorables por la tarde con sol y máximas de 17° y mañanas de hasta 8°.

Las lluvias volverán durante la mañana del sábado para dar paso a una tarde nublada. Para el domingo se espera una mejora con cielo despejado.