En esta noticia ¿Cómo es Nacionsushi?

Las marcas internacionales continúan apostando por la Argentina. Al listado de firmas globales de todos los rubros que llegan al país, ahora se suma una del sector gastronómico: Nacionsushi, una cadena de restaurantes de origen latino y cocina asiática, presente en 10 países y con más de 40 locales.

La marca, nacida en Panamá en 2014, eligió la Ciudad de Buenos Aires para su primera apertura en Argentina.

Con una inversión de u$s 1.000.000, abrió un restaurante de más de 200 m2 en el barrio de Palermo. Es el primero de un ambicioso plan de expansión que incluye la apertura de 5 locales en los próximos dos años.

“Para nosotros Argentina es una movida que tiene todo el sentido del mundo. Ya estábamos en Paraguay y en Colombia, en Sudamérica, pero queríamos tener un país más representativo, más grande, más cosmopolita, donde la marca fuera un poquito más identificable”, contó Milton Reyes, fundador y CEO de Nacionsushi, en diálogo con El Cronista.

“Conseguimos un franquiciado idóneo en el país, algo que hace toda la diferencia, porque si no tenés un buen operador es imposible que tu marca crezca de una manera sostenible”, agregó sobre la estrategia para desembarcar en el país.

El primer local de la marca, ubicado en Palermo

Según Reyes, no se trata de un grupo gastronómico, sino de un empresario con negocios en Panamá que conoció la franquicia en varios países de Latinoamérica. Juntos, desarrollaron un plan de expansión “bastante agresivo” para abrir en la Argentina.

El primer local, que abrió el miércoles 22 de julio, se encuentra en la esquina de Av. Córdoba y Thames, una zona de intenso movimiento, con gran cantidad de restaurantes y bares alrededor.

“Queremos abrir 5 locales en Buenos Aires en dos años. Esperamos crecer dentro de la Ciudad y después irnos a las provincias, a otras ciudades importantes de Argentina como Rosario y Córdoba”, planteó sobre el proyecto.

La llegada a la Argentina se produce meses después de una apertura en Miami, que marcó el desembarco de la marca en Estados Unidos, y consolida un proceso de expansión que ya la llevó a establecerse en varios países de América Latina y el Caribe (Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Paraguay y Colombia).

¿Cómo es Nacionsushi?

El desembarco se produce en un momento en el que la cocina asiática vive una etapa de fuerte expansión en Buenos Aires, con propuestas de sushi tradicional, omakase, cocina nikkei, comida china y hasta alta cocina coreana.

En ese escenario, Nacionsushi no se define únicamente como un sushi bar, sino como una “experiencia panasiática” que reúne platos con sabores de Japón, China, Tailandia, Vietnam, Indonesia y otros países de Asia.

“Siento que hay una buena oportunidad porque vemos muy parecido todo el tema de la comida oriental en Buenos Aires. Creo que esto va a romper un poco los paradigmas que tienen aquí con el tema de la cocina asiática y que el público se va a dar cuenta de la diferencia”, señaló.

La carta reúne más de 80 opciones, donde conviven una gran variedad de platos principales, entradas, noodles, arroces, sopas, ensaladas y preparaciones pensadas para compartir en el centro de la mesa con porciones generosas. El precio promedio del ticket es de $ 35.000 por persona.