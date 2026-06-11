Científicos del CONICET hallan en la Patagonia argentina un nuevo reptil de 70 millones de años. Foto: Gentileza Conicet.

Hace 70 millones de años, el norte de la Patagonia era muy distinto a lo que es hoy. En esa tierra, que hoy está mayormente cubierta por estepa, había lagunas de agua dulce y enormes dinosaurios que poblaban el lugar.

En esa época y en ese espacio vivió una especie que sorprendió a los científicos por sus características singulares. Se trata del lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío, período cuya finalización, hace 65 millones de años, estuvo marcada por la extinción de tres cuartas partes de las especies de plantas y animales que habitaban la Tierra.

Dónde se encontró al reptil de la Patagonia

El descubrimiento, publicado en la revista Scientific Reports, aporta evidencia clave para comprender la evolución de los reptiles en los continentes del hemisferio sur en el período previo a aquel suceso.

La nueva especie, bautizada Paleoteius lakui, fue hallada en rocas de la Formación Allen, en el yacimiento de Salitral Ojo de Agua, una región cercana a aquella que en octubre de 2025 dio lugar al streaming conjunto entre el Conicet y la Fundación “Félix de Azara” en el que se encontró un huevo de dinosaurio carnívoro.

Se trata del lagarto terrestre más completo conocido para el Cretácico tardío en Sudamérica. Foto: Conicet.

Cómo es el reptil que fue descubierto en la Patagonia

Paleoteius era un pequeño reptil de poco más de 15 centímetros de largo, con un cráneo fuertemente ornamentado por pequeñas protuberancias y quijadas armadas de numerosos dientes finos, simples y uniformes, que posiblemente le hayan servido para capturar insectos.

“Los restos fósiles de animales pequeños son en general muy escasos. Particularmente, las lagartijas y lagartos, debido a su pequeño tamaño y su gran fragilidad, se fosilizan muy poco. Los restos que se encuentran son, en general, muy incompletos”, señala Federico Agnolín, primer autor del estudio e investigador del Conicet.

“Tuvimos la suerte de encontrar una gran parte del esqueleto, con gran parte del cráneo, que por primera vez brinda mucha información sobre la historia de estos reptiles en el cono sur”. Federico Agnolín, primer autor del estudio e investigador del Conicet

Qué significa el hallazgo de este reptil que convivió con los dinosaurios

“El hallazgo de Paleoteius nos permite llenar uno de los vacíos más importantes en el registro fósil de los reptiles y nos abre el camino para mejorar nuestro entendimiento sobre cómo evolucionó el grupo antes de la extinción masiva que marcó el final de la era de los dinosaurios ”, asegura Martín Ezcurra, investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) y también autor de la investigación.

El proyecto contó con el apoyo de la National Geographic Society, en el marco de investigaciones del proyecto “Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia”, que enmarca múltiples museos y centros de investigación, así como más de 80 investigadores.