Criar un hijo en Argentina no es barato, y los números del INDEC lo confirman. Según el informe publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en abril de 2026 el costo mensual de la canasta de crianza —que incluye bienes, servicios y el valor del tiempo de cuidado— va desde los $ 511.763 para los bebés menores de un año hasta los $654.221 para los chicos de entre 6 y 12 años.

Los números por franja de edad

El informe divide los costos en cuatro tramos de edad, siguiendo los niveles de escolarización:

Menores de 1 año: $ 511.763

De 1 a 3 años: $ 609.574

De 4 a 5 años: $ 520.413

De 6 a 12 años: $ 654.221

La franja más costosa es la de los niños en edad escolar primaria. Aunque requieren menos horas de cuidado que los más chicos, su mayor consumo de bienes y servicios eleva el total por encima del resto.

Qué incluye la canasta

La metodología del INDEC contempla dos componentes. Por un lado, el costo de bienes y servicios, calculado a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, ajustada por coeficientes de adulto equivalente según edad y sexo. En abril, ese componente osciló entre $ 166.479 para los bebés y $ 339.626 para los chicos de 6 a 12 años.

Por el otro, el costo del cuidado: la valorización del tiempo que un adulto destina a criar a un niño, medido en horas mensuales y pagado según la tarifa de la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del régimen de personal de casas particulares.

Para los bebés, ese tiempo es de 147 horas al mes —o 7 horas diarias— a $ 2.349 por hora, lo que suma $ 345.284 solo en cuidado. Los chicos de 1 a 3 años concentran la mayor carga horaria: 168 horas mensuales, con un costo de $ 394.611.

En el caso de los niños de 6 a 12 años, la tarifa sube a $ 3.745 por hora —porque se aplica la modalidad por hora y no la mensual— aunque las horas requeridas bajan a 84 mensuales, resultando en $ 314.595 de costo de cuidado.

La evolución en los últimos 12 meses

Comparando con abril de 2025, el aumento es significativo en todos los tramos. Hace un año, criar un bebé menor de un año costaba $ 410.524; hoy esa cifra trepó a $ 511.763, un 24,7% de incremento interanual. En el extremo más alto, los niños de 6 a 12 años pasaron de $515.984 a $ 654.221, una suba del 26,8%.

Tramo de edad Abril 2025 Abril 2026 Var. interanual Menor de 1 año $ 410.524 $ 511.763 +24,7% 1 a 3 años $ 487.826 $ 609.574 +24,9% 4 a 5 años $ 410.197 $ 520.413 +26,9% 6 a 12 años $ 515.984 $ 654.221 +26,8%

El peso del cuidado en la canasta

Un dato que destaca el informe: en todos los tramos, el costo del cuidado supera al de bienes y servicios. Para los bebés menores de un año, el cuidado representa el 67% del total de la canasta. Esto refleja una realidad estructural: criar un hijo en Argentina implica una enorme transferencia de tiempo —mayormente femenino y no remunerado— que pocas veces aparece en los debates sobre el costo de vida.

El INDEC publica esta estadística mensualmente, con base en la metodología desarrollada en 2023 por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía en conjunto con UNICEF.