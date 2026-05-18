A cinco meses de las elecciones presidenciales en Brasil, una encuesta de Datafolha mostró que Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro empatan en intención de voto con un 45% cada uno de cara a una eventual segunda vuelta en octubre.

El sondeo reflejó que un 9% optó por voto nulo o en blanco y un 1% no decidió su preferencia.

Sin embargo, según los datos de la plataforma de predicciones de mercado basada en Blockchain, Polymarket, al día 18 de mayo, Lula es el gran favorito, pero Bolsonaro se mantiene como una amenaza electoral real.

Según la plataforma de contratos inteligentes el candidato oficialista aparece con 44% de probabilidad implícita mientras que el principal detractor ya sube a 31,6%.

Cabe destacar que la diferencia se amplió en ese mercado luego de que The Intercept Brasil publicara la semana pasada documentos y mensajes de WhatsApp de 2024 y 2025 que exponen a Flavio Bolsonaro en negociaciones con Daniel Vorcaro, exdirector del Banco Master actualmente detenido por fraude y soborno a un exdirector del Banco Central, el financiamiento de un filme sobre Jair Bolsonaro por aproximadamente 134 millones de reales.

El senador reconoció el contacto pero negó haber recibido beneficios o intermediado negocios con el gobierno. El mercado no esperó a evaluar la veracidad legal del reporte, la reacción fue inmediata, con el Ibovespa que recortó un 1,8% y las tasas de swap de largo plazo que rozaron los 30 puntos básicos en la misma sesión.

El caso Banco Master tiene además alcance sistémico en la política brasileña, pues la entidad fue liquidada por el Banco Central en noviembre de 2025 tras revelarse portafolios de crédito fraudulentos, y el escándalo alcanzó nombres de distintas facciones del establishment político y conexiones con el Supremo Tribunal Federal.

¿Trade electoral?

En su informe semanal, Grit Capital hace mención al caso brasileño y analiza que: “Brasil dejó de ser momentáneamente el refugio cómodo dentro del universo emergente”.

Según el documento, el mercado brasileño fue uno de los más castigados de la semana pasada, en un contexto global marcado por el fuerte salto de tasas largas (de los bonos) en Estados Unidos y Japón, una dinámica que históricamente golpea especialmente a los activos emergentes de mayor duración y al carry trade. “El EWZ, principal ETF de acciones brasileñas que cotiza en Wall Street, cayó 7,4% en apenas una semana”, dice.

Para Grit, el deterioro no responde únicamente al contexto internacional. El informe señala que parte de la presión sobre Brasil estuvo vinculada al escándalo alrededor de Banco Master, un episodio que comenzó a impactar sobre las perspectivas políticas de Bolsonaro y que agregó ruido doméstico a un mercado que venía “muy demandado por fondos internacionales”.

La lectura de fondo que hace la firma es que Brasil se había transformado en uno de los “market darlings” de emergentes, es decir, uno de los trades más consensuados entre inversores globales.

Y cuando el costo global del financiamiento sube de manera abrupta , esos posicionamientos masivos suelen convertirse rápidamente en focos de toma de ganancias y reducción de riesgo.

El informe incluso vincula la corrección brasileña con el deterioro general del ETF EEM de mercados emergentes, que retrocedió 3,4% en la jornada analizada.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

¿“Golden trade”?

El asesor de inversiones, Gastón Lentini, en charla con El Cronista, comentó que Brasil puede darnos el “golden trade” para 2026 “si corrige algo mas”.

Y es que según la mirada del estratega y su equipo una extención del rojo actual permitiría “terminar de reducir riesgo argentino y ademas, riesgos asociados a un gobierno americano que tiene el mayor deficit desde la pandemia”.

Lentini señaló que el EWZ “viene corrigiendo y nuestra expectativa es poder tomar posiciones en la zona de 34-35”, hoy 36,37.

“No esperamos que la corrección se profundice esta misma semana a esos precios, pero si esperamos ese precio para tomar posiciones con mas seguridad. A veces la paciencia y no hacer nada es lo mas dificil, pero pagando caro, compramos todos”, comentó Lentini.

También deslizó que aquel inversor que esté interesado en comprar el sector del país vecino en este momento, “puede mirar empresas como NU o MELI que tienen sus negocios con grandes volúmenes en Brasil y están a precios que nos parecen muy interesantes para agregar a las carteras hoy día”, concluyó.

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, aseguró que por ahora “no ve un escenario atractivo para tomar posiciones compradas ni en el ETF EWZ ni en acciones brasileñas en general”.

“Si bien el EWZ ya acumula una caída importante durante el último mes, creemos que todavía puede haber margen para una corrección adicional antes de encontrar un piso más sólido”, explicó en diálogo con El Cronista.

Según el analista, el mercado refleja incertidumbre tanto por el frente político, a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Brasil, como por las variables macroeconómicas del país.

“Hoy preferimos mantener una postura más cauta y esperar mejores puntos de entrada antes de volver a tomar exposición”, concluyó.