La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.29 en la sesión de cierre de mercados del lunes, 18 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.25% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.37 pesos y un mínimo de 17.33 pesos.

La cotización del Dólar subió 0.36% en la última semana, pero en el último año acumula una variación de -9.06%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días el dólar fue volátil: alternó movimientos al inicio, subió a mitad de periodo y cedió al final, sin una tendencia clara.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que fue del 5.25%, es menor que la volatilidad anual del 7.60%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 2 días consecutivos refleja un aumento. Este comportamiento sugiere que el valor del Dólar ha ido en ascenso en comparación con los días anteriores.

La tendencia ha generado optimismo en el mercado, lo que podría influir en decisiones de inversión a corto plazo. Sin embargo, se debe seguir monitoreando para determinar si esta alza se mantendrá en el futuro cercano.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.