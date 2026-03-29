El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por el avance de un frente de tormentas que provocará lluvias intensas, ráfagas de viento, posible caída de granizo en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Las condiciones de inestabilidad comenzaron a registrarse al inicio del fin de semana, pero se intensificaron durante la madrugada de este domingo, con lluvias intensas y tormentas fuertes en distintas zonas de la provincia. Aunque para la noche del domingo se espera una leve mejora, durante la madrugada del lunes volverán las tormentas, que persistirán hasta horas de la tarde. La buena noticia es que a partir del lunes por la tarde comenzarían a mejorar de forma progresiva las condiciones del tiempo, con una disminución de las lluvias y el cese definitivo de las tormentas. Para el martes se espera cielo mayormente despejado y un marcado ascenso de las temperaturas. Sin embargo, el organismo advierte que desde el miércoles podría regresar la inestabilidad, aunque sin un nuevo temporal de la misma intensidad, junto con temperaturas elevadas que rondarán los 30°C tanto el martes como el miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: