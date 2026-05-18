La anticipada colaboración entre Swatch y la prestigiosa marca Audemars Piguet causó furor y locura en tiendas de todo el mundo. Se trata de un reloj de bolsillo que salió a la venta este fin de semana y que en las páginas de reventa ya aparece por miles de dólares.

Swatch reconoció este lunes que la “fenomenal” demanda que han generado estos relojes causó problemas en al menos una veintena de sus tiendas en todo el mundo el sábado, día de lanzamiento de la colección.

Se registraron grandes aglomeraciones en establecimientos de Tokio, Ginebra, Singapur, Londres, París o Nueva York, entre otros muchos lugares.

Fight broke out in Milan over the Swatch x AP "Royal Pop" Collection 😳 pic.twitter.com/I0GE6Luens — JustFreshKicks (@JustFreshKicks) May 16, 2026

Las colas de compradores interesados, que en muchos casos esperaban a la entrada de las tiendas desde la noche anterior, eran tan largas que el operativo en muchos centros comerciales no fue suficiente para contener las avalanchas, explicó la firma suiza.

El buscado reloj Royal Pop que causó la locura en todo el mundo (Fuente: EFE / EPA / ANTHONY ANEX). Fuente: EPA/KEYSTONE EFE / EPA / ANTHONY ANEX

Según la Agencia EFE, la nueva colección de relojes de bolsillo tiene precios que oscilan entre los 385 y los 400 euros, y al parecer son muy codiciados por redes de reventa, ya que en ese mercado se han llegado a comercializar por más de diez veces sobre el precio original.