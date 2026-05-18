El sistema inmunológico de los recién nacidos funciona de manera diferente al de los adultos.

Una disposición estatal en Indiana, Estados Unidos, especifica cómo funciona el registro de apellidos de un recién nacido y redefine cómo se asigna la identidad familiar cuando los padres no están casados. Bajo la normativa, en ausencia de un vínculo legal con el padre, los bebés serán registrados únicamente con el apellido de la madre.

La medida impacta directamente a las familias que no tienen una unión legal y a los procedimientos de inscripción de nacimiento, al tiempo que obliga a entender cuándo y cómo puede transmitirse el apellido paterno legalmente.

Los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre en estos casos

Cuando un bebé nace y sus padres no están casados legalmente, y además el padre no ha establecido formalmente su paternidad, el niño será inscrito solo con el apellido de su madre en el certificado de nacimiento oficial.

En esta situación, el apellido del padre no se incorpora ni queda reflejado en el documento. La normativa precisa que solo cuando la paternidad ha sido establecida legalmente antes del nacimiento, los padres pueden decidir si el apellido paterno se registra, aunque también existe la opción de inscribir el apellido materno si así lo prefieren.

Cuando los padres del niño no están casados al momento del nacimiento y no se estableció paternidad, el bebé llevará su apellido materno. Fuente: archivo.

Esto significa que la filiación legal y la paternidad establecida son requisitos indispensables para que el apellido del padre figure en la partida de nacimiento cuando los progenitores no están casados.

Apellido del padre: cuándo puede transmitirse a los hijos

De acuerdo con las regulaciones estatales que rigen el registro civil de nacimientos, existen varias vías para que el apellido del padre pueda acompañar al niño en su acta de nacimiento, incluso si los padres no están casados:

Matrimonio

Si los padres del bebé están casados legalmente al momento del nacimiento.

Si el bebé nace dentro de los 300 días posteriores al divorcio de sus padres.

Declaración jurada de paternidad

En el hospital : firmando el documento dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento, con la firma de ambos padres.

En el Departamento de Salud : completando la declaración antes de que el niño alcance la mayoría de edad.

Determinación del juzgado: si se presenta una acción de paternidad en sede judicial.

La declaración jurada de paternidad o el matrimonio generan un vínculo legal que permite trasmitir el apellido del padre al hijo, reconociendo así la filiación paterna ante el estado.