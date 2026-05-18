La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 18 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.400, cifra que señala una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar blue se encuentra en una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la demanda o un cambio en las expectativas del mercado, lo que podría influir en futuras variaciones del precio.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 10.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 19.71%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: