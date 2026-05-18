Hace unas semanas, un experto en inteligencia artificial me dijo una frase que no me suelta: “La IA es el último invento del hombre”. Lo dijo con la calma de quien viene pensando algo hace tiempo. De acá en adelante, sostenía, los grandes inventos ya no van a salir de mentes humanas, sino de sistemas capaces de combinar información, detectar patrones y proponer soluciones que ni siquiera terminamos de entender.
La frase incomoda porque, en el fondo, no está hablando de máquinas. Está hablando de nosotros.
Llevo más de cinco años conversando con personas que tuvieron que reinventarse: profesionales que perdieron certezas, mujeres que rehicieron su vida después de una ruptura, ejecutivos que un día descubrieron que el cargo que los definía ya no los representaba. En todas esas charlas hay un patrón: nadie se desorienta el día que cambia el mundo. Nos desorientamos mucho antes, cuando dejamos de hacernos preguntas y empezamos a confundir productividad con sentido.
Por eso lo que viene con la IA no es solamente un desafío técnico. Es un desafío identitario.
Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, hacia 2030 se espera una transformación estructural del mercado laboral: millones de empleos van a ser desplazados, otros tantos creados, y la necesidad de reaprender va a dejar de ser opcional. Pero el discurso dominante se quedó corto. Repetimos “hay que adaptarse a la tecnología” como un mantra, sin advertir que la pregunta de fondo es otra: ¿quiénes somos cuando lo que sabíamos hacer empieza a hacerse solo?
La IA ya escribe, diagnostica, diseña, programa, predice. En la investigación científica existen modelos que anticipan resultados con una precisión asombrosa, encuentran patrones en volúmenes inmensos de datos, predicen estructuras biológicas complejas. Y acá aparece algo curioso: muchas veces aciertan, pero ni los propios investigadores pueden explicar del todo cómo llegaron a esa respuesta. Es lo que se llama una “caja negra”. Sabemos que predice. No sabemos cómo piensa, si es que esa palabra todavía nos sirve.
La historia de John Henry sigue siendo una buena parábola para pensar este momento. Cuenta la leyenda que era un trabajador ferroviario que desafió a una perforadora a vapor a ver quién picaba más rápido la roca. Ganó la carrera, pero cayó muerto al lado de su martillo. Hoy nadie compite contra una retroexcavadora. Aprendimos que es una herramienta, y aprendimos a usarla. Con la IA estamos en ese mismo cruce, pero con un matiz que cambia todo. La retroexcavadora reemplazó la fuerza del brazo. La IA tiene el potencial de hacer algo más raro: usarnos a nosotros como herramienta. Andrej Karpathy, uno de los referentes mundiales de este campo, lo planteó así: en el nuevo ecosistema, los humanos podríamos terminar funcionando como actuadores y sensores baratos para sistemas más inteligentes que nosotros. No es ciencia ficción. Es una hipótesis técnica.
Ahora hagamos el ejercicio inverso. Si la IA puede predecir el comportamiento del mundo mejor que nosotros, ¿por qué seguimos siendo tan malos para leernos a nosotros mismos?
Podemos anticipar mercados, consumos, enfermedades, tendencias. Pero no podemos ver que estamos agotados. No reconocemos que seguimos eligiendo trabajos, vínculos y rutinas que ya no tienen nada que ver con nuestra vida actual. Repetimos decisiones, postergamos conversaciones, confundimos estabilidad con anestesia. Y después decimos que perdimos el rumbo, como si el rumbo se hubiera perdido de un día para el otro.
Mi tesis es esta: mientras las empresas corren a capacitar a sus equipos en herramientas de IA, están descuidando una pregunta que la tecnología no puede contestar por nosotros. La pregunta por el SER. No por lo que sabemos hacer ni por lo que tenemos, sino por la posición desde la cual hacemos y tenemos. El licenciado Santiago Palumbo, en su ensayo Liderazgo personal e Inteligencia Artificial, lo formula con precisión: el desafío ya no es cuánto podemos hacer, sino desde dónde decidimos hacerlo. El SER no es una abstracción filosófica. Es la posición desde la cual cada persona interpreta la realidad, regula su emocionalidad, ejerce su criterio y orienta sus decisiones. Es lo único que ningún algoritmo puede tercerizar, porque para tercerizarlo tendría primero que tenerlo. Y no lo tiene.
La búsqueda de propósito, en este contexto, deja de ser un tema de desarrollo personal blando y se vuelve una herramienta de orientación profesional. No hablo de encontrar una misión grandiosa, perfecta y monetizable. Esa fantasía también agota. Hablo de algo más sobrio: una forma de ordenar las decisiones cuando el afuera se vuelve demasiado veloz.
Quizás la IA no venga a reemplazarnos. Quizás venga a empujarnos. A obligarnos a distinguir qué parte de nuestro hacer era mecánica y cuál tenía una sensibilidad irreemplazable. A dejar de competir con las máquinas como si fuéramos John Henry (ese camino nos deja exhaustos de entrada, o peor) y empezar a habitar el lugar que ninguna máquina puede ocupar: el del SER que decide, que asume responsabilidad, que le da sentido a lo que produce.
El verdadero desafío de esta década no es aprender a usar IA. Es aprender a sostener un SER lo suficientemente sólido como para no diluirnos en la velocidad de las herramientas que creamos. Porque si la inteligencia artificial empieza a inventar por nosotros, nuestra tarea ya no será inventar cosas. Será inventar sentido. Y para inventar sentido, primero hay que ser alguien que pueda darlo.
La pregunta, entonces, ya no es qué vamos a hacer cuando la IA haga todo lo que hoy hacemos nosotros. La pregunta es otra, más incómoda y más urgente: si mañana una máquina pudiera hacer todo lo que hoy hacés en tu trabajo, ¿quedaría algo tuyo que valga la pena seguir cuidando?