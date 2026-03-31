El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de un frente de tormentas con intensa actividad eléctrica y alto contenido de humedad, que provocará lluvias fuertes y persistentes, además de vientos inestables en la provincia de Buenos Aires. El organismo meteorológico advirtió que se atravesarán varios días consecutivos con lluvias y elevados niveles de humedad en toda la provincia. Sin embargo, el panorama comenzará a cambiar con el avance de un frente frío que permitirá un descenso de la humedad hacia el inicio de la próxima semana. Para este martes se prevé una breve mejora en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con nubosidad variable, viento del sector norte y temperaturas cálidas que podrían alcanzar los 30 °C. Sin embargo, durante el miércoles 1° de abril avanzará un frente frío desde el centro del país que generará un marcado desmejoramiento del tiempo, con lluvias y tormentas desde la media mañana y acumulados que podrían ser significativos en pocas horas. El período más inestable se concentrará entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves. Luego, hacia el final del jueves y durante el viernes, se espera una mejora temporaria, aunque persistirá la humedad y la presencia de nubarrones. Finalmente, nuevas lluvias podría darse entre el domingo y el lunes, previo al ingreso de una masa de aire más seco y frío que estabilizará las condiciones. El SMN anticipó una semana agobiante, con altos niveles de humedad y lluvias que se intensificarán desde la tarde del miércoles hasta la noche, y continuarán en forma de chaparrones durante la mañana del jueves. Además, rige una alerta roja por tormentas fuertes en seis localidades de la provincia de Buenos Aires, con lluvias intensas, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las zonas afectadas son: