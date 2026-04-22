El clima en el AMBA arrancó este martes 21 de abril con lloviznas constantes, en el marco de un fenómeno clave que explica el cambio de tiempo en gran parte del país. Se trata de una ciclogénesis que afectará a diferentes regiones. ¿Cómo seguirá el clima en la provincia de Buenos Aires? El mal tiempo está asociado a una ciclogénesis en desarrollo sobre la provincia de Buenos Aires, un sistema que se identifica por la nubosidad en espiral visible en imágenes satelitales. Este proceso está generando: Las condiciones comenzarán a mejorar hacia la noche: Este será el último día con lluvias relevantes antes de un cambio más marcado en el patrón climático. Con el ingreso de viento del sudoeste, llega aire más seco y frío. El nuevo cambio llegará entre sábado y domingo: